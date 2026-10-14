Un condenado a perpetua por crímenes en la cárcel tiene salidas transitorias cada 21 días

Las salidas transitorias fueron otorgadas en audiencias en el Polo Judicial.

El punto más controversial se alcanzó con la suspensión por 6 meses al juez Sebastián Sarmiento, quien se declaró culpable ante el Jury de Enjuiciamiento por haber liberado anticipadamente a un condenado que mató durante un asalto al policía retirado Héctor Pelayes, en 2024, en su casa de Guaymallén.

Tres crímenes en la cárcel

En 2010, la Segunda Cámara del Crimen condenó a Tejada y a otros internos penitenciarios por los crímenes de dos testigos del motín vendimial, ocurrido en marzo del año 2000. Las víctimas fueron Diego Ferranti y Gerardo Gómez, ultimados en el pabellón carcelario número 16 durante el 2006.

Imagen icónica del motín vendimial de 2000 en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Aquí, uno de los voceros, en plena negociación.

Antes, en 2007, Tejada había sido sentenciado -junto con otros 8 convictos- por la Tercera Cámara del Crimen. Fue a 24 años de prisión por el crimen de otro interno del penal de Boulogne Sur Mer: Sergio Salinas Ares, de 24 años, decapitado y descuartizado en diciembre de 2004.

Julio Cobos era gobernador de Mendoza en 2004.

Este hecho derivó en la renuncia de Mariano Cortez Murillo al frente de la Penitenciaría provincial: "Nunca había visto nada igual", diría públicamente luego de presentar la dimisión al entonces gobernador Julio Cobos.

Las salidas transitorias de 12 horas

Cristian Tejada quedó en condiciones de tramitar las salidas transitorias de la cárcel en 2023, luego de cumplir 20 años tras las rejas, tal como habilita la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

El 26 de abril de 2024 recibió ese beneficio al cierre de una audiencia que presidió la jueza Claudia Tula, quien le autorizó salidas de 12 horas con tobillera (de 9 a 21) cada 42 días. Jorge Calle, de la Fiscalía de Ejecución Penal, participó del cónclave. La solicitud había sido presentada por la Defensoría Oficial.

En septiembre último, Tejada solicitó una ampliación del régimen de salidas transitorias por "afianzamiento de vínculos", que le fue otorgado por la Justicia Penal. Desde entonces tiene permitido salir de la cárcel 12 horas cada 21 días.

Además, tras la petición de la defensoría oficial, representada por Mariano Sottile, la magistrada accedió a actualizar el horario de estudios de Tejada, quien cursa Sociología de la Educación.

Salidas transitorias bajo control

El condenado Tejada accedió a las salidas transitorias de la cárcel bajo las siguientes condiciones, de acuerdo a la resolución de la Justicia Penal: