Los dos acusados por el crimen del bonaerense en San Rafael quedaron imputados

La autopsia determinó que murió como consecuencia de los golpes recibidos, que le provocaron graves lesiones internas en el tórax y la cabeza.

Las pruebas que comprometen a los acusados

Los imputados fueron detenidos durante un operativo policial en El Sosneado. En los procedimientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre cuyo análisis dio resultado positivo.

La investigación apunta a un ataque para concretar un robo. La calificación de homicidio criminis causa contempla la hipótesis de que la víctima haya sido asesinada para facilitar otro delito o procurar la impunidad de sus autores.

Qué delitos les atribuyen a los imputados

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Morán Rivas y Echegaray Verdugo fueron imputados por robo doblemente agravado por cometerse en despoblado y con el uso de arma, en concurso real con homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa.

La causa continúa bajo investigación de la Unidad Fiscal Departamental N.º 5 de San Rafael.