Hugo Roberto Morán Rivas y Mauricio Darío Echegaray Verdugo, los sospechosos del homicidio de Marcelo Darío Wodniak, de 60 años, quedaron imputados. El hecho ocurrió el domingo 4 de octubre en una vivienda rural de Cuadro Nacional, en San Rafael.
Los dos acusados por el crimen del bonaerense en San Rafael quedaron imputados
Hugo Morán Rivas y Mauricio Echegaray Verdugo. enfrentan cargos por robo agravado y homicidio con ensañamiento y criminis causa contra Marcelo Wodniak
La Fiscalía los acusa de robo doblemente agravado y homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa. Ambos habían sido detenidos el viernes 9 de octubre en El Sosneado y quedaron a disposición de la Justicia.
Cómo encontraron a la víctima en San Rafael
Wodniak fue hallado muerto dentro de su propiedad, ubicada en una zona rural de Cuadro Nacional en San Rafael. Tenía los pies y las manos atados.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de los golpes recibidos, que le provocaron graves lesiones internas en el tórax y la cabeza.
Las pruebas que comprometen a los acusados
Los imputados fueron detenidos durante un operativo policial en El Sosneado. En los procedimientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre cuyo análisis dio resultado positivo.
La investigación apunta a un ataque para concretar un robo. La calificación de homicidio criminis causa contempla la hipótesis de que la víctima haya sido asesinada para facilitar otro delito o procurar la impunidad de sus autores.
Qué delitos les atribuyen a los imputados
Según informó el Ministerio Público Fiscal, Morán Rivas y Echegaray Verdugo fueron imputados por robo doblemente agravado por cometerse en despoblado y con el uso de arma, en concurso real con homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa.
La causa continúa bajo investigación de la Unidad Fiscal Departamental N.º 5 de San Rafael.
En pocas palabras
- Imputados: Hugo Morán Rivas y Mauricio Echegaray Verdugo enfrentan cargos por robo agravado y homicidio.
- Víctima: Marcelo Wodniak, de 60 años, fue hallado muerto en su propiedad de San Rafael.
- Pruebas: Prendas de vestir con manchas de sangre secuestradas y análisis positivos complican a los acusados.