Investigan el círculo íntimo del bonaerense que fue víctima de un crimen en San Rafael

La investigación por el crimen

El fiscal de San Rafael Mauricio Romano está al frente del caso que por estas horas se investiga como un homicidio. El cadáver del hombre estaba maniatado en el sector de la cocina lo que indica una clara intervención de otra persona en el lugar del hecho. En tanto que un adelanto de la necropsia estableció que murió por "traumatismo toráxico por neumotórax y hemorragia subaranoidea", es decir, fuertes golpes en el tórax y en el cráneo.

De hecho, tras el hallazgo del cuerpo inmediatamente se realizaron 3 allanamientos en viviendas de San Rafael -sobre calle Salafia- donde se secuestró un teléfono celular, aunque hasta el momento no hay detenidos por el crimen.

Según comentaron fuentes ligadas a la investigación, el caso se está trabajando con estricto hermetismo aunque trascendió que están buscando a una persona que sería del entorno del hombre como el principal sospechoso.

En tanto que la principal teoría de la Fiscalía llevó a que el crimen esté calificado como homicidio criminis causa y agravado por ensañamiento, delito que prevé la pena única de prisión perpetua.