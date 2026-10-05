Con pasos muy cautelosos y bajo un estricto hermetismo, los pesquisas avanzan en la investigación por el crimen de un hombre de 60 años que fue hallado sin vida en su casa el domingo pasado en San Rafael. Indagan en su círculo íntimo.
Investigan el círculo íntimo del bonaerense que fue víctima de un crimen en San Rafael
Marcelo Darío Wodniak, de 60 años, fue encontrado muerto y maniatado en la casa donde vivía en Cuadro Nacional. No hay detenidos por el crimen
Marcelo Darío Wodniak había nacido en Buenos Aires, pero desde hace varios años había elegido San Rafael como su lugar en el mundo. Vivía en un domicilio ubicado en calle Monte, en el barrio Cuadro Bombal, ubicado en las periferias del departamento sureño.
En ese mismo lugar fue encontrado sin vida en la mañana del domingo. Uno de sus amigos con quien mantenía un fluido contacto se acercó hasta la casa ya que no conseguía comunicarse desde hacía al menos 2 días. Se encontró con al puerta entreabierta y Marcelo Wodniak tirado en el piso.
La investigación por el crimen
El fiscal de San Rafael Mauricio Romano está al frente del caso que por estas horas se investiga como un homicidio. El cadáver del hombre estaba maniatado en el sector de la cocina lo que indica una clara intervención de otra persona en el lugar del hecho. En tanto que un adelanto de la necropsia estableció que murió por "traumatismo toráxico por neumotórax y hemorragia subaranoidea", es decir, fuertes golpes en el tórax y en el cráneo.
De hecho, tras el hallazgo del cuerpo inmediatamente se realizaron 3 allanamientos en viviendas de San Rafael -sobre calle Salafia- donde se secuestró un teléfono celular, aunque hasta el momento no hay detenidos por el crimen.
Según comentaron fuentes ligadas a la investigación, el caso se está trabajando con estricto hermetismo aunque trascendió que están buscando a una persona que sería del entorno del hombre como el principal sospechoso.
En tanto que la principal teoría de la Fiscalía llevó a que el crimen esté calificado como homicidio criminis causa y agravado por ensañamiento, delito que prevé la pena única de prisión perpetua.
En pocas palabras
- Crimen: hallaron sin vida y maniatado a Marcelo Darío Wodniak, de 60 años, en su casa de San Rafael.
- Investigación: el fiscal Mauricio Romano lidera la causa, que avanza con hermetismo y se enfoca en el círculo íntimo de la víctima.
- Avances: se realizaron allanamientos y se secuestró un celular, pero aún no hay detenidos por el homicidio.