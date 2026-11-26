Una persona quedó detenida de manera provisoria en Mendoza como resultado de los procedimientos realizados en la provincia dentro del operativo internacional Aliados por la Infancia, destinado a combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
Operativo internacional contra la explotación sexual infantil: hay un detenido en Mendoza
El hombre quedó detenido por las pesquisas realizadas dentro de la campaña Aliados por la Infancia. En Argentina hubo 35 detenidos en 9 provincias
La situación procesal del sospechoso se definirá una vez que finalicen los peritajes y el análisis del material electrónico secuestrado. La investigación local está a cargo del fiscal de instrucción Flavio D’Amore, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, y continúa abierta. No se descarta que del estudio de los dispositivos surjan nuevas pruebas de interés para la causa.
Un operativo en 16 países
El programa internacional contra la explotación sexual infantil incluyó a 16 países y permitió identificar 125 objetivos de investigación.
Como resultado del operativo global se concretaron 48 detenciones y fueron rescatadas 11 víctimas, todas localizadas durante los procedimientos realizados fuera de Argentina.
Participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
El operativo fue liderado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de la Policía de la Ciudad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
35 detenidos en Argentina
En el país se realizaron 55 procedimientos que terminaron con 35 personas detenidas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de arrestos, con 18 personas, seguida por Santa Cruz, con seis.
También hubo detenciones en Misiones (3), Santa Fe (2), Córdoba (2), Mendoza (1), Salta (1), Chaco (1) y Santiago del Estero (1).
En otras jurisdicciones, como Jujuy, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja y Neuquén, no se informaron personas detenidas.
Los dispositivos secuestrados
Los procedimientos realizados en Argentina permitieron secuestrar una importante cantidad de equipos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.
Entre los elementos incautados se contabilizaron 1.847 dispositivos de almacenamiento, 113 teléfonos celulares, 67 notebooks, 36 computadoras de escritorio, 22 dispositivos electrónicos de distinto tipo y 15 tablets. También se secuestraron nueve elementos no digitales.
El análisis de este material resulta determinante para avanzar en las investigaciones, establecer posibles responsabilidades y determinar si existen otras personas involucradas.
En pocas palabras
- Detenido en Mendoza: por operativo internacional contra la explotación sexual infantil, una persona fue arrestada.
- Investigación en curso: se analizan dispositivos secuestrados para determinar responsabilidades y posibles implicados.
- Red global: el operativo abarcó 16 países, resultando en 48 detenciones y rescate de víctimas fuera de Argentina.