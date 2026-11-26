Como resultado del operativo global se concretaron 48 detenciones y fueron rescatadas 11 víctimas, todas localizadas durante los procedimientos realizados fuera de Argentina.

Participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

El operativo fue liderado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de la Policía de la Ciudad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La investigación local está a cargo del fiscal de instrucción Flavio D’Amore, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual,

35 detenidos en Argentina

En el país se realizaron 55 procedimientos que terminaron con 35 personas detenidas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de arrestos, con 18 personas, seguida por Santa Cruz, con seis.

También hubo detenciones en Misiones (3), Santa Fe (2), Córdoba (2), Mendoza (1), Salta (1), Chaco (1) y Santiago del Estero (1).

En otras jurisdicciones, como Jujuy, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja y Neuquén, no se informaron personas detenidas.

Los dispositivos secuestrados

Los procedimientos realizados en Argentina permitieron secuestrar una importante cantidad de equipos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 1.847 dispositivos de almacenamiento, 113 teléfonos celulares, 67 notebooks, 36 computadoras de escritorio, 22 dispositivos electrónicos de distinto tipo y 15 tablets. También se secuestraron nueve elementos no digitales.

El análisis de este material resulta determinante para avanzar en las investigaciones, establecer posibles responsabilidades y determinar si existen otras personas involucradas.