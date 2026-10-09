En un juicio que se ventiló durante toda la semana, este viernes se conoció la cantidad de años de prisión que pasará en la cárcel Leandro Contreras (32), más conocido como Chupete, por un crimen que cometió en Guaymallén de hace 13 años. Un jurado popular lo declaró culpable y un juez técnico le dio 16 años de prisión.
Estuvo 13 años prófugo por un crimen y ahora deberá pasar 16 años en la cárcel
Leandro Chupete Contreras (32) recibió esa pena por el crimen de Lucas Bruno (19), ocurrido a mediados de 2013 en Guaymallén
El miércoles pasado, el jurado integrado por 12 ciudadanos lo declaró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. De esta forma, restaba en el juicio definir la pena que iba a recibir, que mediaba entre 10 y 33 años de cárcel.
Este viernes se realizó la denominada audiencia de cesura donde el juez Alejandro Miguel condenó a Chupete Contreras a la pena de 16 años de prisión -el fiscal Oscar Malla había pedido 18 años y el defensor Pablo Cazabán solicitó el mínimo-. Esta nueva condena deberá unificarse con otra condena anterior que tenía por un intento de robo en una cuevita ubicada en pleno centro -ver más abajo-.
Crimen y clandestinidad durante una década
La noche del 28 de octubre de 2013 manejó un Fiat 147 que era de su hermana. Llegó hasta la esquina de calles Amigorena y Corrientes, en Guaymallén, donde se encontraba un grupo de amigos. Empuñó una pistola calibre 22 y efectuó 7 disparos. Lucas Bruno se llevó la peor parte ya que murió por dilaceración cerebral. Otro amigo suyo también fue alcanzado por una bala, pero sobrevivió. El fallecido había sido escrachado días atrás por vecinos del barrio Santa Ana por presuntamente cometer un robo en un ciber de la zona.
Tras el crimen, Chupete Contreras logró cruzar a Chile, donde trabajó varios años como chofer de Uber. Claro que para mantenerse en la clandestinidad utilizó documentos falsos y cambió su aspecto físico, aumentando varios kilos y haciéndose muchos tatuajes. Pero siempre se mantuvo en contacto con su familia, sobre todo para saber cómo se encontraba su hija.
Terminó detenido el 31 de marzo de 2025, cuando dos ladrones asaltaron una cuevita en la galería Tonsa, en pleno centro de Mendoza. Se llevaron $500.000 y un reloj pulsera. Uno de ellos fue reducido por las víctimas y detenido en el mismo local. Otro, cayó a las pocas cuadras. Cuando los policías lo identificaron detectaron que llevaba una documentación falsa y en realidad era Chupete Contreras.
Por ese robo, fue juzgado en agosto pasado y condenado a 5 años y 10 meses de prisión, aunque la defensa presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo. En caso de que sea condenado por el crimen, ambas penas deberán unificarse.
En pocas palabras
- Condena: Leandro Contreras recibió 16 años de prisión por un crimen ocurrido en 2013.
- Fuga: el hombre estuvo prófugo en Chile durante 13 años tras el hecho.
- Robo previo: fue detenido en 2025 intentando cometer un robo y unificado se le suma otra condena.