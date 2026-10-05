Chupete, el camaleónico barrabrava que ahora es juzgado por un crimen ocurrido hace 13 años

La víctima del crimen había sido escrachada días antes por vecinos del barrio Santa Ana.

Su testimonio y el de los otros testigos presenciales del crimen serán escuchados a lo largo de esta semana en el juicio por jurado que definirá si Leandro Contreras fue el autor de la balacera. También se ventilarán otras evidencias, como escuchas telefónicas que se realizaron a la familia del sospechoso durante su tiempo en la clandestinidad. En una de ellas, por ejemplo, se escucha a Leandro Contreras decir "estás hablando con el homicida".

Prófugo durante una década después del crimen

Leandro Contreras logró esquivar la Justicia varios años, a tal punto que el abogado defensor Pablo Cazabán pidió la prescripción de la causa en la previa al juicio pero los jueces no hicieron lugar.

Chupete logró cruzar a Chile, donde trabajó varios años como chofer de Uber. Claro que para mantenerse en la clandestinidad utilizó documentos falsos y cambió su aspecto físico, aumentando varios kilos y haciéndose muchos tatuajes. Pero siempre se mantuvo en contacto con su familia, sobre todo para saber cómo se encontraba su hija.

Durante ese lapso de tiempo, su madre y su ex pareja se quitaron la vida. La defensa ha planteado que declaren psicólogos para que expliquen la salud mental de Chupete Contreras, quien habría recaído en la adicción a la marihuana y la ketamina tras esos golpes emocionales.

Lo cierto es que terminó detenido el 31 de marzo de 2025, cuando dos ladrones asaltaron una cuevita en la galería Tonsa, en pleno centro de Mendoza. Se llevaron $500.000 y un reloj pulsera. Uno de ellos fue reducido por las víctimas y detenido en el mismo local. Otro, cayó a las pocas cuadras. Cuando los policías lo identificaron detectaron que llevaba una documentación falsa y en realidad era Chupete Contreras.

Por ese robo, fue juzgado en agosto pasado y condenado a 5 años y 10 meses de prisión, aunque la defensa presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo.

En caso de que esta semana un jurado popular lo declare culpable por el crimen, el juez Alejandro Miguel lo condenará a entre 10 y 33 años de cárcel por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.