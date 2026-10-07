Hallaron culpable al Chupete Contreras por el crimen a balazos de un joven de 19 años

La víctima del crimen había sido escrachada días antes por vecinos del barrio Santa Ana.

El móvil del asesinato en Guaymallén

El magistrado se basó principalmente en la declaración de los dos testigos presenciales del ataque armado -uno de ellos también resultó baleado-, quienes lo señalaron como el autor: "Son dos testigos que dicen la verdad. Lo conocían y lo reconocieron. ¿Por qué voy a pensar que mienten?".

De hecho, explicó que el móvil del crimen fue que "tenía problemas con Lucas Bruno porque intentó sacarle algunas pertenencias a su hermana".

En consonancia, la querellante oficial Jimena Villanueva destacó, además de los testigos, la información que se extrajo de los celulares de la expareja de Leandro Contreras y madre de su hija. Mientras el sospechoso estaba prófugo en Chile, mantuvieron una conversación donde admitió que "si robé, maté, secuestré, lo hice para poder darle la mejor vida que le podía dar a mi hija".

Leandro Contreras (32) fue hallado culpable este miércoles por el jurado popular. Foto: Prensa de la Suprema Corte de Justicia

La defensa del acusado

En tanto que el abogado defensor Pablo Cazabán apuntó que hay una teoría alternativa del crimen ya que los dos testigos presenciales se "guardaron información y no dijeron toda la verdad".

Planteó al jurado que juzgue a Chupete Contreras por el hecho de 2013 y no la persona que fue durante su clandestinidad: "El veredicto tiene que estar apoyado en pruebas. Entiendo que acá sólo hay dudas".

El jurado integrado por 12 ciudadanos pasó a deliberar para definir si declarar culpable a Leandro Contreras por homicidio agravado por el vínculo. En ese caso, el juez Alejandro Miguel dictará una pena de entre 10 y 33 años de cárcel. Cerca de las 16, se conoció que el fallo condenatorio.

Crimen y clandestinidad durante una década

La noche del 28 de octubre de 2013 manejó un Fiat 147 que era de su hermana. Llegó hasta la esquina de calles Amigorena y Corrientes, en Guaymallén, donde se encontraba un grupo de amigos. Empuñó una pistola calibre 22 y efectuó 7 disparos. Lucas Bruno se llevó la peor parte ya que murió por dilaceración cerebral. Otro amigo suyo también fue alcanzado por una bala, pero sobrevivió. El fallecido había sido escrachado días atrás por vecinos del barrio Santa Ana por presuntamente cometer un robo en un ciber de la zona.

Tras el crimen, Chupete Contreras logró cruzar a Chile, donde trabajó varios años como chofer de Uber. Claro que para mantenerse en la clandestinidad utilizó documentos falsos y cambió su aspecto físico, aumentando varios kilos y haciéndose muchos tatuajes. Pero siempre se mantuvo en contacto con su familia, sobre todo para saber cómo se encontraba su hija.

Terminó detenido el 31 de marzo de 2025, cuando dos ladrones asaltaron una cuevita en la galería Tonsa, en pleno centro de Mendoza. Se llevaron $500.000 y un reloj pulsera. Uno de ellos fue reducido por las víctimas y detenido en el mismo local. Otro, cayó a las pocas cuadras. Cuando los policías lo identificaron detectaron que llevaba una documentación falsa y en realidad era Chupete Contreras.

Por ese robo, fue juzgado en agosto pasado y condenado a 5 años y 10 meses de prisión, aunque la defensa presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo. En caso de que sea condenado por el crimen, ambas penas deberán unificarse.