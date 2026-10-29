Una joven de 24 años fue a devolverle la camioneta a su ex de 62, discutieron y terminó muerta a tiros

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, los médicos no pudieron salvarla. Tras el femicidio, Bolelli se dio a la fuga a bordo del vehículo y todavía está prófugo con pedido de captura por parte de la Justicia.

Un historial de violencia previo

La amiga que acompañó a Priscila declaró ante los investigadores que la joven mantenía una relación con el productor rural desde julio. En los días previos al crimen, el hombre la había golpeado y amenazado con dispararle en la cabeza tras acusarla de estar con otra persona. Incluso, la víctima sospechaba que Bolelli había contratado personas para vigilar sus movimientos.

Joao Roberto Bolelli.

Priscila era una reconocida creadora de contenido, dedicada a la producción audiovisual y a la fotografía comercial para distintas marcas y eventos. Sus allegados la despidieron en redes sociales recordándola como una profesional trabajadora y llena de proyectos.

La joven influencer tenía 24 años.

El crimen se suma a las alarmantes estadísticas de femicidios en Brasil, que en el último año superaron las 1.500 víctimas, consolidando un promedio de cuatro asesinatos de mujeres por día.

Fuente: The Sun