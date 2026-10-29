Un nuevo femicidio conmociona a la región. Priscila Lacerda Custodio, una empresaria de marketing digital de 24 años, fue asesinada a balazos por su ex pareja, el productor rural João Roberto Bolelli (62), al borde de una ruta cerca de la ciudad brasileña de Rifaina.
Una joven de 24 años fue a devolverle la camioneta a su ex de 62, discutieron y terminó muerta a tiros
Priscila Lacerda Custodio había viajado a devolver el vehículo acompañada por su hermano y una amiga tras haber sufrido violencia física y amenazas previas. El agresor está prófugo.
La joven había viajado más de 100 kilómetros desde Perdizes para entregarle una camioneta al agresor. Ante el temor por los episodios de violencia previos -días antes lo había denunciado por golpes y amenazas de muerte-, Priscila decidió acudir al encuentro acompañada por su hermano y una amiga.
Discusión, disparos y muerte
Según detalló la Policía Militar del vecino país, el ataque se desencadenó tras una discusión en la que Bolelli le reclamó un celular que le había reglado. El hombre extrajo un arma de fuego y le disparó a la joven a quemarropa. Luego intentó atacar al hermano de Priscila, quien logró huir a tiempo para salvar su vida.
Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, los médicos no pudieron salvarla. Tras el femicidio, Bolelli se dio a la fuga a bordo del vehículo y todavía está prófugo con pedido de captura por parte de la Justicia.
Un historial de violencia previo
La amiga que acompañó a Priscila declaró ante los investigadores que la joven mantenía una relación con el productor rural desde julio. En los días previos al crimen, el hombre la había golpeado y amenazado con dispararle en la cabeza tras acusarla de estar con otra persona. Incluso, la víctima sospechaba que Bolelli había contratado personas para vigilar sus movimientos.
Priscila era una reconocida creadora de contenido, dedicada a la producción audiovisual y a la fotografía comercial para distintas marcas y eventos. Sus allegados la despidieron en redes sociales recordándola como una profesional trabajadora y llena de proyectos.
El crimen se suma a las alarmantes estadísticas de femicidios en Brasil, que en el último año superaron las 1.500 víctimas, consolidando un promedio de cuatro asesinatos de mujeres por día.
Fuente: The Sun
En pocas palabras
- Femicidio en Brasil: Priscila Lacerda Custodio, 24, fue asesinada a balazos por su ex pareja, João Roberto Bolelli, 62.
- Contexto del crimen: la víctima fue a devolverle un vehículo y discutieron; previamente había denunciado a Bolelli por violencia.
- Agresor prófugo: tras el ataque, el hombre huyó en el vehículo y es buscado por la Justicia.