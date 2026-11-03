Abusó de su sobrina de 10 años con toda la familia en un velatorio

El aberrante caso salió a la luz gracias al accionar de una docente, quien advirtió una situación preocupante en la escuela luego de que la niña entregara una evaluación completamente en blanco. Al notar este cambio de conducta, la maestra decidió comunicarse de inmediato con la madre de la alumna.

Ante las indagatorias de su entorno familiar, la niña finalmente se quebró y relató que atravesaba un calvario de violencia y que su tío político la sometía a reiterados ataques.

Según su desgarrador testimonio, el agresor no solo la ultrajaba, sino que además la golpeaba físicamente y la amenazaba con arrojarla a un aljibe o hacerle daño a otro niño de la familia si se atrevía a revelar lo ocurrido.

Entre los múltiples episodios expuestos en la acusación, la víctima detalló que uno de los abusos tuvo lugar mientras sus familiares se encontraban en el cementerio participando del entierro de su abuela, momento en el cual el hombre se había quedado al cuidado de los menores y aprovechó la vulnerabilidad de la situación.

Tras la formalización de la denuncia, el sujeto fue detenido inicialmente y se le impusieron ocho meses de prisión preventiva; al cumplirse dicho plazo recuperó la libertad de forma transitoria, pero ante un nuevo requerimiento de la fiscalía se ordenó su captura.

En una reciente audiencia de clausura, las partes expusieron sus respectivos argumentos y el magistrado resolvió elevar el expediente a debate oral, instancia en la que el acusado deberá responder penalmente por los graves hechos imputados.

Fuente: elliberal.com.ar