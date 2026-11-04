La mujer que apuñaló al acusado de abusar de su hija recuperó la libertad

Cómo ocurrió la agresión en Las Heras

El acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años fue apuñalado y permanece en estado grave.

El episodio ocurrió este martes por la mañana en la intersección de las calles Roca y Sarmiento. Cerca de las 6.50, el hombre fue encontrado semidesnudo, con una herida de arma blanca en el abdomen y una importante pérdida de sangre. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y constató que tenía signos vitales disminuidos.

De acuerdo con la reconstrucción que difundió la Fiscalía, la madre de la niña recibió de su hija la noticia del presunto abuso y luego persiguió al hombre con un cuchillo, con el que finalmente lo hirió. En un primer momento, la investigación también había señalado que familiares y vecinos participaron de una persecución en la que le arrojaron piedras.

La madre declaró y quedó en libertad

La mujer había sido aprehendida después del ataque y permaneció a disposición de la Justicia mientras se investigaba su participación en la agresión. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal informó que recuperó la libertad luego de que prestara declaración informativa y se acreditara que había actuado bajo un estado de emoción violenta.

Según explicó la Fiscalía, la noticia que recibió de su hija provocó una disminución de sus frenos inhibitorios, circunstancia que fue considerada al evaluar su conducta. La investigación por la agresión continúa en el ámbito de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

El hombre todavía no fue imputado

En paralelo, el hombre quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que investiga el presunto abuso sexual contra la niña de 11 años. La derivación de las actuaciones apunta a determinar las circunstancias del hecho denunciado.

Por el momento, el sospechoso no fue imputado porque continúa internado en grave estado y con consigna policial. La investigación por el presunto abuso sigue abierta y deberá avanzar una vez que su situación médica permita que la Justicia adopte las medidas correspondientes.