Vio un control policial, dio la vuelta en U para escapar y chocó de frente a un policía: lo mató
Un policía de 25 años murió luego de ser chocado por un vehículo cuyo conductor busca evadir un control policial
La víctima fatal fue identificada como Lucas Soto, de 25 años, integrante activo del cuerpo de Caballería de la Policía provincial.
A raíz del violento impacto, el joven agente golpeó de lleno contra el cordón cuneta y sufrió severos traumatismos. Pese a la rápida asistencia del SAME y su traslado a un centro de salud, los médicos confirmaron su fallecimiento horas después debido a un shock hipovolémico abdominal hemorrágico.
Giro en U, escape en contramano y choque múltiple
El hecho se desencadenó durante un operativo de control de rutina montado debajo de uno de los puentes de la mencionada arteria urbana.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el sospechoso advirtió el despliegue de las balizas policiales a la distancia. Para evitar el puesto, realizó una maniobra imprudente: cambió de sentido de circulación de manera repentina y avanzó a contramano.
En esa trayectoria a contramano, embistió de frente la motocicleta en la que se desplazaba Soto. La colisión desató a su vez un segundo siniestro que involucró a un automóvil particular, cuyo conductor se retiró del lugar segundos después del impacto.
El sospechoso fue dado de alta y quedó detenido
Ambos motociclistas quedaron tendidos sobre la calzada y recibieron asistencia de los equipos médicos de emergencias. El causante del choque fue derivado a un hospital con lesiones de menor consideración y, tras recibir el alta clínica horas más tarde, fue trasladado a una dependencia policial.
La investigación penal quedó a cargo del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Adrián Pedraza, quien dispuso una serie de medidas de urgencia:
- Arresto formal: Se ordenó la aprehensión inmediata del conductor acusado por provocar el choque fatal al circular contra el sentido del tránsito.
- Cámaras del 911: Peritos informáticos analizan las grabaciones del sistema de videovigilancia de la zona para reconstruir paso a paso la maniobra evasiva.
- Búsqueda del vehículo prófugo: La fiscalía trabaja en la identificación del automovilista que intervino en el segundo tramo del choque y abandonó la escena antes del arribo de los peritos.
En pocas palabras
- Un policía murió: Fue embestido por un conductor que huyó de un control policial en Jujuy.
- Maniobra evasiva: El sospechoso dio un giro en U y circuló a contramano para evitar el retén.
- Detención: El conductor, tras ser dado de alta, quedó detenido a disposición de la justicia.