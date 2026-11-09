Vio un control policial, dio la vuelta en U para escapar y chocó de frente a un policía: lo mató

Giro en U, escape en contramano y choque múltiple

El hecho se desencadenó durante un operativo de control de rutina montado debajo de uno de los puentes de la mencionada arteria urbana.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el sospechoso advirtió el despliegue de las balizas policiales a la distancia. Para evitar el puesto, realizó una maniobra imprudente: cambió de sentido de circulación de manera repentina y avanzó a contramano.

En esa trayectoria a contramano, embistió de frente la motocicleta en la que se desplazaba Soto. La colisión desató a su vez un segundo siniestro que involucró a un automóvil particular, cuyo conductor se retiró del lugar segundos después del impacto.

El sospechoso fue dado de alta y quedó detenido

Ambos motociclistas quedaron tendidos sobre la calzada y recibieron asistencia de los equipos médicos de emergencias. El causante del choque fue derivado a un hospital con lesiones de menor consideración y, tras recibir el alta clínica horas más tarde, fue trasladado a una dependencia policial.

La investigación penal quedó a cargo del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Adrián Pedraza, quien dispuso una serie de medidas de urgencia: