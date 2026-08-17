La pinza de depilar es una pequeña herramienta que por lo general se usa frente al espejo para sacar uno que otro pelo rebelde, pero que con el uso pierde su capacidad de agarre. Esta pinza de depilación de mucha utilidad puede perder su filo fácilmente y muchas veces termina siendo un dolor de cabeza para el que la usa.
Herramienta de depilación: cómo afilar una pinza de depilar que no tiene agarre para que quede como nueva
Es normal que, con el paso del tiempo, la pinza de depilación deje de cerrar bien por estar deformada o desafilada
Sucede que además de intentar sacar un pelo del cuerpo, también se utiliza a la pinza de depilación para diferentes tareas, como por ejemplo retirar una astilla clavada o manipular pequeños objetos como tornillos milimétricos.
El problema es cuando la vida útil de la pinza depilar llegó a su fin. Generalmente sucede por la acumulación de grasitud de la piel o simplemente por el desgaste en la zona de contacto. También puede fallar cuando esta se cae al piso de punta y, al pasar muchas veces, se puede deformar.
La buena noticia es que si esta desafilada, no hace falta tirarla, sino que se puede recuperar con alguno de estos dos trucos caseros:
Herramienta de depilación: afilar una pinza de depilar
- La primera manera de recuperar la pinza de depilación es realizando una limpieza profunda: sucede que muchas veces la pinza de depilar no está desafilada, sino sucia. Los restos de maquillaje, cremas y los propios aceites naturales de la piel crean una película resbaladiza en las puntas. Para limpiarla, hay que humedecer un algodón con alcohol y frotar bien las puntas de la pinza, tanto por dentro como por fuera. Secar con una toalla de papel. Si el problema era solo suciedad, con esto ya debería volver a funcionar.
- La otra manera de afilarla si la limpieza no funciona, es afilar la herramienta de depilación. Para esta tarea se necesitará una lima de uñas tradicional (preferentemente de cartón) o un pedacito de papel de lija de grano fino. Tomar la pinza y “pellizcar” la lima de uñas. Asegurarse de que ambos lados internos de la pinza estén en contacto con la superficie rugosa. Manteniendo la presión
En pocas palabras
- Pinza de depilar: Es una herramienta útil que pierde su agarre con el uso o por deformación.
- Recuperación: Se puede afilar con una lima de uñas o lija fina si la limpieza con alcohol no funciona.
- Limpieza: A menudo, la falta de agarre se debe a suciedad acumulada; alcohol y algodón pueden ser suficientes.