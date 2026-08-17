Herramienta de depilación: cómo afilar una pinza de depilar que no tiene agarre para que quede como nueva

Sucede que además de intentar sacar un pelo del cuerpo, también se utiliza a la pinza de depilación para diferentes tareas, como por ejemplo retirar una astilla clavada o manipular pequeños objetos como tornillos milimétricos.

El problema es cuando la vida útil de la pinza depilar llegó a su fin. Generalmente sucede por la acumulación de grasitud de la piel o simplemente por el desgaste en la zona de contacto. También puede fallar cuando esta se cae al piso de punta y, al pasar muchas veces, se puede deformar.