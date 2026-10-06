La DGE ordenó comunicar los exámenes 7 días antes para que los padres estén al tanto

El objetivo, dijeron desde la DGE, es garantizar que las escuelas comuniquen a los padres y tutores con anticipación las fechas e instrumentos de evaluación de los estudiantes.

La DGE ordenó comunicar los exámenes 7 días antes

La carga debe realizarse con una antelación mínima de 7 días para la Evaluación Integradora, el Período de Intensificación y el PEAMM (Matemática y Lengua).

El registro de otras pruebas del proceso queda a criterio pedagógico del docente.

La norma publicada este martes en el Boletín Oficial establece explícitamente que, si por alguna razón justificada se debe anular o reprogramar un examen, el cambio debe informarse por el mismo medio digital.

En el caso de estudiantes menores de 18 años, los avisos y comunicaciones llegarán directamente a la cuenta del padre, madre o adulto responsable. Si el alumno es mayor de 18 años, recibirá las notificaciones en su propio usuario personal.

Para implementar esta nueva medida general, la DGE encomendó a las supervisiones escolares y equipos directivos la difusión e instrucción necesaria sobre el uso de la herramienta en las todas las escuelas.