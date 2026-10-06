La DGE ordenó comunicar los exámenes 7 días antes para que los padres estén al tanto

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la obligación a los docentes de comunicar las evaluaciones principales con 7 días de antelación, a través del sistema GEI (Gestión Educativa Integral), para que las familias estén al tanto y puedan acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
La función “Evaluación con aviso” es la herramienta digital que permite registrar con anticipación los momentos evaluativos, siendo su uso obligatorio para instancias principales y opcional para evaluaciones de proceso.
Asimismo, la funcionalidad “Noticias” dentro de la plataforma MxM (Mendoza por Mí – Mi Educación) otorga a los docentes y directivos la capacidad de publicar comunicados oficiales dirigidos a los estudiantes mayores de edad o a los tutores correspondientes.
El objetivo, dijeron desde la DGE, es garantizar que las escuelas comuniquen a los padres y tutores con anticipación las fechas e instrumentos de evaluación de los estudiantes.
La DGE ordenó comunicar los exámenes 7 días antes
La carga debe realizarse con una antelación mínima de 7 días para la Evaluación Integradora, el Período de Intensificación y el PEAMM (Matemática y Lengua).
El registro de otras pruebas del proceso queda a criterio pedagógico del docente.
La norma publicada este martes en el Boletín Oficial establece explícitamente que, si por alguna razón justificada se debe anular o reprogramar un examen, el cambio debe informarse por el mismo medio digital.
En el caso de estudiantes menores de 18 años, los avisos y comunicaciones llegarán directamente a la cuenta del padre, madre o adulto responsable. Si el alumno es mayor de 18 años, recibirá las notificaciones en su propio usuario personal.
Para implementar esta nueva medida general, la DGE encomendó a las supervisiones escolares y equipos directivos la difusión e instrucción necesaria sobre el uso de la herramienta en las todas las escuelas.
En pocas palabras
- DGE: obligará a las escuelas a comunicar las evaluaciones principales con 7 días de antelación mediante el sistema GEI.
- Padres y Tutores: recibirán notificaciones directas en sus cuentas sobre las fechas e instrumentos de evaluación.
- Plataforma MxM: permitirá publicar comunicados oficiales y avisos de exámenes para estudiantes mayores o tutores.