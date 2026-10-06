Si usas el horno para guardar bandejas, ollas o sartenes, te contamos por qué debe evitarse y qué consecuencias tiene

Tener gran espacio en la cocina es todo un lujo, especialmente en aquellas que tienen mucho lugar y guardan todo lo necesario para el día a día. Pero en algunas casas, algo muy recurrente es poner las ollas y sartenes adentro del horno porque la cocina en sí no es tan grande y es la forma más rápida de ordenarla visualmente.
Guardar los utensilios que se usan para cocinar dentro del horno cuando este no está en funcionamiento es una práctica que, aunque pocos lo saben, esconde bastantes peligros.
Si usas el horno para guardar bandejas, moldes o sartenes, te contamos por qué debe evitarse
En numerosas casas con espacio limitado, utilizar el horno como armario improvisado para guardar bandejas, moldes o sartenes es una práctica sumamente común. Sin embargo, este hábito puede interferir en el rendimiento de las comidas, acelerar el desgaste del aparato y provocar situaciones de peligro totalmente evitables.
El principal motivo para evitar este hábito se relaciona con la seguridad del hogar, ya que aumenta las probabilidades de olvidar objetos dentro del horno antes de cocinar. Si el electrodoméstico se enciende con elementos no aptos como envases, repasadores, guantes o recipientes con mangos de plástico o goma, estos pueden derretirse o hasta prenderse fuego. Incluso si solo se dejan recipientes metálicos resistentes al fuego, la presencia de bandejas u objetos extra obstaculiza el funcionamiento previsto del equipo.
De acuerdo con una especialista en electrodomésticos, mantener ollas o sartenes dentro del horno restringe la circulación del aire caliente e impide una distribución uniforme de la temperatura, ya que muchos dependen del flujo libre de aire impulsado por su ventilador para cocinar con rapidez y eficiencia. Como resultado, los alimentos sufren una cocción irregular y el electrodoméstico trabaja bajo una mayor exigencia.
Qué hay que revisar antes de usar el horno para evitar peligros
- Comprobar regularmente que la cavidad del horno esté vacía antes de precalentarlo o cocinar algo.
- Limpiar periódicamente los restos de grasa en frío.
- Asegurarse de que el electrodoméstico esté despejado para lograr recetas óptimas y garantizar un entorno seguro en la cocina.
En pocas palabras
- Uso indebido del horno: guardar ollas y sartenes en el horno es una práctica común pero peligrosa.
- Riesgos de seguridad: puede causar incendios o derretir objetos si se enciende accidentalmente.
- Consecuencias técnicas: restringe el flujo de aire caliente, afectando la cocción y el rendimiento del electrodoméstico.