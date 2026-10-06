Si usas el horno para guardar bandejas, ollas o sartenes, te contamos por qué debe evitarse y qué consecuencias tiene

El principal motivo para evitar este hábito se relaciona con la seguridad del hogar, ya que aumenta las probabilidades de olvidar objetos dentro del horno antes de cocinar. Si el electrodoméstico se enciende con elementos no aptos como envases, repasadores, guantes o recipientes con mangos de plástico o goma, estos pueden derretirse o hasta prenderse fuego. Incluso si solo se dejan recipientes metálicos resistentes al fuego, la presencia de bandejas u objetos extra obstaculiza el funcionamiento previsto del equipo.

De acuerdo con una especialista en electrodomésticos, mantener ollas o sartenes dentro del horno restringe la circulación del aire caliente e impide una distribución uniforme de la temperatura, ya que muchos dependen del flujo libre de aire impulsado por su ventilador para cocinar con rapidez y eficiencia. Como resultado, los alimentos sufren una cocción irregular y el electrodoméstico trabaja bajo una mayor exigencia.

Una bandeja adicional puede dificultar la circulación del aire caliente y meter objetos puede ser muy peligroso.

Qué hay que revisar antes de usar el horno para evitar peligros