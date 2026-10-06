Ingreso al Poder Judicial: ya se anotaron más de 15.000 mendocinos en un día

Ya se inscribieron más de 15.000 mendocinos en un día para concursar en el Poder Judicial.

La Corte estima que, de los que superen todas las instancias, necesitará a unos 340 en total.

El paso a paso para entrar al Poder Judicial

Lo primero que tenés que tener en cuenta son los requisitos técnicos: usuario y contraseña a tu nombre en Mi Argentina; y una cuenta de correo electrónico en Gmail, que será la que se use durante todo el proceso.

Para anotarte, tenés que llenar un formulario en la web del Poder Judicial.

Las personas con discapacidad deberán registrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), completo y vigente al momento de la inscripción, emitido por un organismo oficial competente.

Una vez que termine la inscripción, se publicará la nómina final de concursantes que participarán del primer examen.

El proceso contempla 3 evaluaciones eliminatorias:

Dos jornadas de Evaluación Virtual: obligatorias, virtuales y eliminatorias.

obligatorias, virtuales y eliminatorias. Examen de Comprensión Lectora: obligatorio, presencial, escrito y excluyente.

obligatorio, presencial, escrito y excluyente. Examen Escrito de Conocimientos Específicos: obligatorio, presencial, escrito y excluyente.

Las fechas y horarios de cada una serán comunicados por la Dirección de Recursos Humanos a través de la web de la Suprema Corte y los canales oficiales establecidos para el concurso (correo electrónico).

Data clave del concurso de ingreso al Poder Judicial.

La aprobación de cada instancia será necesaria para continuar avanzando en el proceso de selección. Quienes superen las instancias correspondientes podrán continuar posteriormente con la evaluación psicofísica, de acuerdo con el orden de mérito y los cupos previstos.

9 claves para la inscripción al Poder Judicial

No hace falta tener domicilio en Mendoza al inscribirse. Pero al momento de ser designado hay que residir a menos de 100 km de la sede laboral y acreditarlo con el DNI actualizado.

Solo se puede elegir una circunscripción. En la Primera, por ejemplo, pueden asignarte cualquiera de los departamentos que la integran, según vacantes y necesidades del servicio.

Para participar se debe haber cumplido 18 años a la fecha de cierre de la inscripción. No hay una edad máxima específica para inscribirse, aunque existe un límite para el nombramiento vinculado con la edad jubilatoria.

Hay tres evaluaciones eliminatorias: dos jornadas virtuales, comprensión lectora presencial y conocimientos específicos presencial.

La evaluación virtual tiene 20 preguntas por jornada y 15 minutos para responderlas.

Comprensión lectora: 10 preguntas y 30 minutos.

Conocimientos específicos: 50 preguntas, con 4 opciones posibles y 50 minutos.

El material de estudio estará disponible desde el 12 de octubre.

El sueldo informado actualmente para la Clase 13 es de $960.000 sin adicionales personales.

Dónde hay vacantes para el Poder Judicial

Según informaron desde el propio Poder Judicial, actualmente hay vacantes de ingreso en la 2da y la 4ta circunscripción. La Corte espera que en los próximos dos o tres años se liberen cupos para un total de 340 personas en toda la provincia.