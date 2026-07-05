Gabriel Batistuta en el Mundial 2026: recuerdos y opiniones de un goleador legendario

Gabriel Omar Batistuta es una leyenda del fútbol y de la Selección argentina, y Diario UNO tuvo el privilegio de participar de una rueda de prensa con el goleador, en Miami, donde está disfrutando del Mundial 2026.
Gabriel Omar Batistuta es una leyenda del fútbol y de la Selección argentina, y Diario UNO tuvo el privilegio de participar de una rueda de prensa con el goleador en el Mundial 2026.
Gabriel Omar Batistuta es una leyenda del fútbol y de la Selección argentina, y Diario UNO tuvo el privilegio de participar de una rueda de prensa con el goleador, en Miami, donde está disfrutando del Mundial 2026.
Con 57 años, el Bati fue el máximo goleador del conjunto nacional hasta que lo superó Messi y participó de los mundiales de 1994, 98 y 2002, pero le cuesta compararse con los delanteros actuales: "A nosotros nos pegaban, a estos no le pega a nadie. Es inútil comparar porque juegan distinto, no es lo mismo que antes".
En su paso por la Selección se instaló la polémica sobre si podían jugar juntos con Hernán Crespo y en la actualidad al goleador le cuesta elegir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "Por ninguno de los dos. Sería un gran problema. Por eso no soy técnico. Si los ponemos juntos, vamos a jugar con uno más, quedamos descalificados", dijo con buen humor.
Aunque pasaron muchos años el delantero santafesino siente el reconocimiento de la gente como el Batigol: "Quiere decir que algo dejaste, algo se vio o algo gustó de lo que hacías, así que es satisfactorio, por supuesto".
Recuerdos del Mundial Estados Unidos 94: "Y no sé, lindos y feos. Mi primer Mundial, goles, jugar con Maradona y después irme a casa antes de lo que pensaba. Así que nada, fue una experiencia".
El favorito: "Creo que Francia está un pasito arriba, pero solo eso. Esto es un Mundial, los que llegaron acá ya son los mejores de los que hay dando vueltas"
El nivel del Mundial 2026: "Todos saben jugar fútbol, todos los arqueros saben atajar, todos los delanteros se le da una pelota en el área es gol. O sea, esto es el máximo nivel".
Pelé, Maradona y Messi: "Después de Pelé no iba a llegar nadie. Llegó Diego, después de Diego no iba a llegar nadie como Diego... Ahora está Messi"