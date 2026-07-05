Gabriel Batistuta en el Mundial 2026: recuerdos y opiniones de un goleador legendario

Aunque pasaron muchos años el delantero santafesino siente el reconocimiento de la gente como el Batigol: "Quiere decir que algo dejaste, algo se vio o algo gustó de lo que hacías, así que es satisfactorio, por supuesto".

Cortitas del Batigol en el Mundial 2026

Recuerdos del Mundial Estados Unidos 94: "Y no sé, lindos y feos. Mi primer Mundial, goles, jugar con Maradona y después irme a casa antes de lo que pensaba. Así que nada, fue una experiencia".

El favorito: "Creo que Francia está un pasito arriba, pero solo eso. Esto es un Mundial, los que llegaron acá ya son los mejores de los que hay dando vueltas"

El nivel del Mundial 2026: "Todos saben jugar fútbol, todos los arqueros saben atajar, todos los delanteros se le da una pelota en el área es gol. O sea, esto es el máximo nivel".

Pelé, Maradona y Messi: "Después de Pelé no iba a llegar nadie. Llegó Diego, después de Diego no iba a llegar nadie como Diego... Ahora está Messi"