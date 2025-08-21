¡Bombazo! Nico Vázquez y Gimena Accardi firman el divorcio este jueves: "No hay vuelta atrás"

nico gime 2.jpg Nico Vázquez y Gimena Accardi firman el divorcio este jueves: "No hay vuelta atrás".

En cuanto a la división de bienes, Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico Vázquez como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.

Confirman otra infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez: "Fue en 2018"

En LAM, Pepe Ochoa reveló otro desliz que habría tenido la actriz años atrás. Ochoa sacó a la luz una aventura previa de Gimena con alguien cercano a la pareja.

"En 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos. Esta persona no era del entorno de ellos", arrancó el periodista.

"Con esta persona las cosas no trascendieron, fue simplemente eso, durante un verano y Nico lo supo”, agregó sobre la crisis que habría nacido años atrás.

El descargo de Gimena Accardi

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

gime accardi engaño nico vazquez andres gil

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.