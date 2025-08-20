wanda nara festejo reves icardi Qué hizo Wanda Nara tras el ingreso de Icardi en el registro de deudores alimentarios.

Días antes Wanda Nara arrancó con su desfile de looks apostando por su tendencia sporty favorita. La rubia lució pantalones estilo jogginetaa, corpiño deportivo, campera bomber y su infaltable cartera de lujo como accesorio.

wanda nara hollywood

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi en el Día del Niño

pasó el Día del Niño alejada de sus hijas e hijos pero estalló por la llamativa actitud de Mauro Icardi con sus herederas.

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi a quien cuestionó por no pagar lo que le corresponde a sus hijas Francesca e Isabella pero sí a la familia e hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

wanda nara enojo icardi dia del niño

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.