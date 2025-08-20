lagertha nico vazquez Nico Vázquez le dijo No a Lagertha de Vikingos por Gimena Accardi: las pruebas.

El video no pasó pesapercibido y la mismísima Katherine Winnick lo respondió. "Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subes a un avión? ¿Por qué no vienes a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo y mi escudero y guerrero personal?”, seguía volviéndose viral en minutos.

Gimena Accardi confirmó su infidelidad

Gimena Accardi habló en OLGA y confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez explicando su versión de los hechos y defendiendo al actor que fue relacionado con otras actrices.

Tras sus declaraciones, Nico Vázquez rompió el silencio y habló con todos los periodistas apoyando como nunca a Gimena Accardi y su decisión de exponer lo sucedido públicamente.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió".

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", dijo.

El descargo de Nico Vázquez

El actor abrió su corazón y dio detalles inéditos de los problemas que atravesó su relación a lo largo de los años."Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos", enfatizó.