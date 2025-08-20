Inicio Farándula Gimena Accardi
¡Tremendo! Revelan quien filtró la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Salió a la luz quien le reveló a Ángel de Brito la escandalosa infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez y explotó todo.

El lunes por la noche Ángel de Brito reveló lainfidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez confirmando la existencia de terceros en discordia en la pareja.

"Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, no una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque quiero mucho a los dos, esto se va a saber igual porque hay otros involucrados", comenzó diciendo el periodista.

"Nico está muy enojado, porque vio lo que no quería ver, se enteró. Ellos venían mal igual hace como un año. En cierto momento del último año de crisis, empezó a notar otras cosas, que no eran de la crisis del desgaste. No voy a precisar las fechas, pero en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena", agregaba Ángel.

Ahora, en Los Profesionales de Siempre analizaron los dichos de Ángel de Brito y Yanina Latorre en sus respectivos programas y llegaron a la conclusión que quien sacó a la luz el engaño de Gimena fue Nico Vázquez que se la habría comunicado a De Brito.

El descargo de Gimena Accardi

Gimena Accardi rompió el silencio luego de que Ángel de Brito revelara que la actriz engañó a Nico Vázquez, lo que generó la separación de la pareja.

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez juntos

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.

