¡Tremendo! Revelan quien filtró la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Ahora, en Los Profesionales de Siempre analizaron los dichos de Ángel de Brito y Yanina Latorre en sus respectivos programas y llegaron a la conclusión que quien sacó a la luz el engaño de Gimena fue Nico Vázquez que se la habría comunicado a De Brito.

El descargo de Gimena Accardi

Gimena Accardi rompió el silencio luego de que Ángel de Brito revelara que la actriz engañó a Nico Vázquez, lo que generó la separación de la pareja.

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez juntos

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.