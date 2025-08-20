Gimena Accardi y Nicolás Vázquez juntos Confirman otra infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez: "Fue en 2018".

"Con esta persona las cosas no trascendieron, fue simplemente eso, durante un verano y Nico lo supo”, agregó sobre la crisis que habría nacido años atrás.

El descargo de Gimena Accardi

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.

La pelea de Nico Vázquez y Gimena Accardi con la China Suárez

Yanina Latorre sigue sacando a la luz los romances y aventuras de la China Suárez con hombres famosos, ahora revelando su relación con el hermano de Nico Vázquez, Santiago Vázquez.

En BONDI, Yanina Latorre llamó desde Miami y dio más detalles de la información que tiene de la China Suárez sorprendiendo con la relación que tuvo con Santi Vázquez, quien falleció de manera repentina en diciembre del 2016 durante un viaje por Punta Cana.

"La China fue novia del hermano de Nico Vázquez y, cuando él se murió, ni siquiera fue al velorio. Esas cosas me hacen pensar mal de ella. Es una valoración mía esa", aseguró Yanina Latorre.

Años atrás fueron Gimena Accardi y Nico Vázquez los que hablaron de la ausencia de la China Suárez en ese trágico momento lo que provocó el distanciamiento definitivo de la pareja con la actriz.