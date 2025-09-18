paper girls Paper Girls es una serie de ciencia ficción, drama y aventura. Imagen: Prime Video.

La serie se estrenó en 2022 y tiene ocho episodios de pura acción, misterio y drama. Aquí, te contamos de qué va la trama y cuáles son los personajes de la historia.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Los caminos de Erin, Mac, Tiffany y KJ se interrumpen en el Día Infernal de 1988, cuando viajan en el tiempo. La temporada uno sigue a las chicas mientras buscan una forma de regresar a casa en 1988. En el camino, conocen a miembros de dos facciones de viaje en el tiempo que están en guerra por el control del flujo del tiempo encontrándose con sus yo del futuro y viendo cómo resultaron sus vidas", revela Prime Video.

La serie gira en torno a cuatro jóvenes que, mientras repartían periódicos la mañana después de Halloween de 1988, se ven atrapadas involuntariamente en un conflicto entre facciones enfrentadas de viajeros del tiempo. Se embarcan en una aventura a través del tiempo que salvará al mundo.

paper girls serie La serie estrenó en 2022. Imagen: Prime Video.

Mientras viajan entre periodos temporales, se encuentran cara a cara con sus versiones adultas, así que cada una descubre sus propias fortalezas. Juntas intentarán buscar la forma de volver al pasado, salvar el mundo del futuro, y aceptar o rechazar su destino.

Tráiler de la serie

Embed - Paper Girls - Tráiler Oficial | Prime Video España

Elenco de Paper Girls