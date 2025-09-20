Inicio Series y películas Prime Video
Recomendaciones

Prime Video y el thriller psicológico subido de tono que promete ser un éxito rotundo

El thriller psicológico que recién llega a Prime Video es una serie de solo seis episodios de intriga y y promete ser uno de los mejores estrenos de 2025

Paula García
Por Paula García [email protected]
Olivia Cooke es una de las protagonistas de la serie. Imagen: Prime Video.

Olivia Cooke es una de las protagonistas de la serie. Imagen: Prime Video.

El consumo de entretenimiento ha sido delegado a las plataformas de streaming en la actualidad. La mayoría de los hogares tienen dos y hasta tres suscripciones en diferentes servicios, pero Prime Video es una de las más destacadas. Esto se debe a que tiene una biblioteca extensa con opciones que se adaptan a todos los integrantes de la familia.

No solo tiene los mejores clásicos del cine, sino también historias llenas de tensión y giros inesperados. A continuación, te dejamos como recomendación un thriller psicológico que recién se estrena en Prime Video y promete ser un éxito.

La Novia (The Girlfriend) es una serie de suspenso psicológico que se estrenó el 10 de septiembre en 2025. Dirigida por Robin Wright y Andrea Harkin, se inspira en la novela de Michelle Frances que explora temas de amor, codicia y poder.

the girlfriend
La Novia es una serie creada por Naomi Sheldon y&nbsp;Gabbie Asher.&nbsp;Imagen: Prime Video.

La Novia es una serie creada por Naomi Sheldon y Gabbie Asher. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"En este fascinante thriller psicológico, Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry, una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo. ¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva", relata Prime Video.

Basada en la novela de Michelle Frances, esta serie de suspenso es directa desde el primer momento. Comienza con un momento de tensión y peligro para luego retroceder cinco meses. Laura, una adinerada mujer queda perpleja ante la irrupción de Cherr, la novia de su hijo Daniel. En su sobreprotección, empieza a ver cosas en la muchacha que no encajan del todo.

la novia
Robin Wright interpreta a Laura. Imagen: Prime Video.

Robin Wright interpreta a Laura. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, por momentos la trama adopta el punto de vista de Cherry, revelando las tensiones y contradicciones con su suegra. De esta manera, parte del atractivo de la serie radica en que el espectador debe decidir si la obsesión de la madre va más allá de una relación maternal, con ciertos celos que rozan lo perturbador, o si, por el contrario, es Cherry quien oculta secretos y mentiras que a veces resultan difíciles de justificar.

Tráiler de La Novia

Embed - LA NOVIA Trailer SUBTITULADO / The Girlfriend Trailer [HD] Olivia Cooke

Elenco de la serie

  • Laurie Davidson como Daniel Sanderson.
  • Robin Wright interpreta a Laura Sanderson, la madre de Daniel.
  • Olivia Cooke es Cherry Laine, la nueva novia de Daniel.
  • Waleed Zuaiter como Howard Sanderson, esposo de Laura y padre de Daniel.
  • Tanya Moodie interpreta a Isabella Russell-Bailey, la mejor amiga de Laura.

Temas relacionados:

Te puede interesar