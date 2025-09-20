Prime Video y el thriller psicológico subido de tono que promete ser un éxito rotundo

the girlfriend La Novia es una serie creada por Naomi Sheldon y Gabbie Asher. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"En este fascinante thriller psicológico, Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry, una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo. ¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva", relata Prime Video.

Basada en la novela de Michelle Frances, esta serie de suspenso es directa desde el primer momento. Comienza con un momento de tensión y peligro para luego retroceder cinco meses. Laura, una adinerada mujer queda perpleja ante la irrupción de Cherr, la novia de su hijo Daniel. En su sobreprotección, empieza a ver cosas en la muchacha que no encajan del todo.

la novia Robin Wright interpreta a Laura. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, por momentos la trama adopta el punto de vista de Cherry, revelando las tensiones y contradicciones con su suegra. De esta manera, parte del atractivo de la serie radica en que el espectador debe decidir si la obsesión de la madre va más allá de una relación maternal, con ciertos celos que rozan lo perturbador, o si, por el contrario, es Cherry quien oculta secretos y mentiras que a veces resultan difíciles de justificar.

Tráiler de La Novia

