Fue atrapado en Santa Cruz el principal sospechoso de un asesinato en Guaymallén

fiscal-claudia-rios-01.jpg La fiscal de Homicidios Claudia Ríos lleva adelante la investigación judicial.

A partir de esa información, desde Mendoza coordinaron con la División de Investigaciones de Puerto Deseado, quienes realizaron tareas de vigilancia sobre el entorno del prófugo. Finalmente, fue localizado este miércoles y detenido cuando salía de una vivienda vinculada a su familia.

El detenido quedó a disposición de la justicia santacruceña, mientras se espera la comisión policial mendocina que lo traerá a la provincia. La causa está a cargo de la Fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

El crimen en Guaymallén

El hecho por el que fue detenido este hombre -de quien no se difundió aún su nombre- ocurrió el 1 de febrero de este año, cuando la víctima fatal fue atacada con un arma blanca en la intersección de las calles San Lorenzo y Fournier, de Guaymallén.

El agresor llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre y luego de una breve discusión acuchilló a su primo. La víctima agonizó por unos minutos en el costado de unas vías del tren hasta que falleció.