Fue atrapado en Santa Cruz el principal sospechoso de un asesinato en Guaymallén

Un hombre que tenía pedido de captura en Mendoza quedó detenido este miércoles en Puerto Deseado, Santa Cruz. Es el sospechoso de asesinar a su primo a cuchilladas el 1 de febrero de este año, luego de una discusión callejera en Guaymallén.
La aprehensión ocurrió luego de un operativo conjunto entre la División de Homicidios de Mendoza y la Dirección de Investigaciones de la provincia patagónica.
Desde que ocurrió el crimen, personal de investigación provincial llevó adelante una extensa investigación que incluyó allanamientos en distintos puntos dando resultados negativos. Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que el apuntado por el asesinato se había fugado a Santa Cruz, donde vive un familiar directo.
A partir de esa información, desde Mendoza coordinaron con la División de Investigaciones de Puerto Deseado, quienes realizaron tareas de vigilancia sobre el entorno del prófugo. Finalmente, fue localizado este miércoles y detenido cuando salía de una vivienda vinculada a su familia.
El detenido quedó a disposición de la justicia santacruceña, mientras se espera la comisión policial mendocina que lo traerá a la provincia. La causa está a cargo de la Fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.
El crimen en Guaymallén
El hecho por el que fue detenido este hombre -de quien no se difundió aún su nombre- ocurrió el 1 de febrero de este año, cuando la víctima fatal fue atacada con un arma blanca en la intersección de las calles San Lorenzo y Fournier, de Guaymallén.
El agresor llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre y luego de una breve discusión acuchilló a su primo. La víctima agonizó por unos minutos en el costado de unas vías del tren hasta que falleció.