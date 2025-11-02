Una joven de 20 años confesó que mató al hombre hallado ahorcado en un departamento de Las Heras

El cadáver de la víctima fue encontrado por su cuñada, con marcas de golpes en su cara, un cinturón que rodeaba su cuello y cabellos rubios en una de sus manos que serían de una mujer.

Policía móviles Seguridad El caso ocurrió en Las Heras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La Policía llegó al lugar y confirmó que el hombre no tenía signos vitales. Rápidamente comenzaron a trabajar en el caso la Unidad de Homicidios y Científica para resguardar la escena y buscar indicios.