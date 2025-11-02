Una joven de 20 años confesó que mató al hombre hallado ahorcado en un departamento de Las Heras

Una joven de 20 años confesó que mató a Daniel Alfredo Ríos, un hombre de 52 años que fue encontrado ahorcado en un departamento del barrio Portal Algarrobal, de Las Heras, en la tarde del jueves. La ahora principal sospechosa, Micaela Ayelén Miranda, fue imputada por homicidio criminis causa.
El cadáver de la víctima fue encontrado por su cuñada, con marcas de golpes en su cara, un cinturón que rodeaba su cuello y cabellos rubios en una de sus manos que serían de una mujer.
La Policía llegó al lugar y confirmó que el hombre no tenía signos vitales. Rápidamente comenzaron a trabajar en el caso la Unidad de Homicidios y Científica para resguardar la escena y buscar indicios.
Algunos testigos señalaron que en la madrugada vieron llegar a Ríos junto a una mujer y detallaron que cerca de las 3 del jueves se escucharon ruidos y voces, posiblemente como una pelea.