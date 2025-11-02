Un ciclista de 61 años murió atropellado por una ambulancia en San Martín

Un ciclista de 61 años falleció este sábado por la noche luego de ser atropellado por una ambulancia en San Martín. El móvil sanitario trasladaba a una niña con una afección respiratoria junto a su madre, según explicaron fuentes policiales.
El fatal accidente ocurrió en calle Divisadero, en la zona de Tres Porteñas, cerca del carril Costa Canal Montecaseros, una vía con poca iluminación, de acuerdo con información del Ministerio de Seguridad.
Un médico del Servicio de Emergencia Coordinado confirmó el fallecimiento en el lugar. El conductor, un hombre de 40 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
En el lugar trabajaron personal de Policía Científica, Vial e Investigaciones. Intervino la Oficina Fiscal de San Martín.
Manejaba en contramano y alcoholizado, chocó a un móvil de tránsito y fue detenido
Un hombre de 37 años fue detenido en Maipú tras chocar a un móvil de tránsito municipal mientras conducía en contramano y bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió cuando el vehículo oficial, una Toyota Hilux, circulaba por calle Luccinni y fue impactado por un Volkswagen Gol Trend que se desplazaba en sentido contrario.
Al realizar el test de alcoholemia al conductor del automóvil particular, el resultado arrojó 2,79 g/l de alcohol en sangre. El vehículo fue secuestrado y el infractor trasladado a la Comisaría 54°.