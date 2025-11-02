Un ciclista de 61 años murió atropellado por una ambulancia en San Martín

Movil policial.jpg El hombre falleció en el lugar.

En el lugar trabajaron personal de Policía Científica, Vial e Investigaciones. Intervino la Oficina Fiscal de San Martín.

Manejaba en contramano y alcoholizado, chocó a un móvil de tránsito y fue detenido

Un hombre de 37 años fue detenido en Maipú tras chocar a un móvil de tránsito municipal mientras conducía en contramano y bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió cuando el vehículo oficial, una Toyota Hilux, circulaba por calle Luccinni y fue impactado por un Volkswagen Gol Trend que se desplazaba en sentido contrario.

Al realizar el test de alcoholemia al conductor del automóvil particular, el resultado arrojó 2,79 g/l de alcohol en sangre. El vehículo fue secuestrado y el infractor trasladado a la Comisaría 54°.