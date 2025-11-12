Un hombre se atrincheró en una casa de San Rafael, causó destrozos y lo redujeron con una Taser

atrincherado san rafael (4) El detenido es un exfutbolista con antecedentes por robos y problemas de consumo.

El hombre atrincherado en San Rafael amenazó con autolesionarse

Mientras llegaban refuerzos, y al ser increpado por policías, agarró un vidrio y se lo puso en el cuello. Pedía por la presencia de familiares y conocidos para dejar de autolesionarse, según contó el comisario Fernando Ludueña, jefe de la Policía Departamental.

“Pedía ver al hijo, pedía ver a sus amigos, nombró un montón de gente”, explicó.

“El primer interventor de Mediaciones intentó entablar un diálogo con él con resultado totalmente negativo, porque no decía palabras coherentes, no se podía mantener un hilo de conversación”, continuó.

atrincherado san rafael (3) El operativo policial duró alrededor de cuatro horas.

Al llegar los miembros del GES, el hombre ingresó a una vivienda y cerró la puerta. Seguido, el grupo táctico rompió la puerta y lo inmovilizó con una pistola Taser alrededor de las 9.

“Luego lo cargamos en una ambulancia, para el control de una pequeña hemorragia que tenía”, comentó el comisario, quien agregó que el detenido fue trasladado al área de salud mental del hospital Schestakow.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Javier Giarolli