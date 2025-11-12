En una situación pocas veces vistas en San Rafael, un hombre se atrincheró en la puerta de una casa y con un vidrio en el cuello amenazó a efectivos de que se autolesionaría sino llamaban a familiares y amigos. Antes, causó desmanes en la plaza San Martín y rompió vidrios del Municipio y golpeó al sereno del edificio.
Un hombre se atrincheró en una casa de San Rafael, causó destrozos y lo redujeron con una Taser
Un exfutbolista con prontuario amenazó con autolesionarse y tuvo que intervenir el grupo GES que viajó desde la Ciudad de Mendoza en helicóptero
El detenido es un exfutbolista con prontuario delictivo por robos armados y que este miércoles a las 5 -cuando todo empezó- estaba bajo los efectos de la droga, según las últimas informaciones policiales,
El operativo para calmarlo y reducirlo fue tan amplio que requirió que salgan desde la Ciudad de Mendoza miembros del Grupo Especial de Seguridad (GES) en helicóptero.
El hombre atrincherado en San Rafael amenazó con autolesionarse
Mientras llegaban refuerzos, y al ser increpado por policías, agarró un vidrio y se lo puso en el cuello. Pedía por la presencia de familiares y conocidos para dejar de autolesionarse, según contó el comisario Fernando Ludueña, jefe de la Policía Departamental.
“Pedía ver al hijo, pedía ver a sus amigos, nombró un montón de gente”, explicó.
“El primer interventor de Mediaciones intentó entablar un diálogo con él con resultado totalmente negativo, porque no decía palabras coherentes, no se podía mantener un hilo de conversación”, continuó.
Al llegar los miembros del GES, el hombre ingresó a una vivienda y cerró la puerta. Seguido, el grupo táctico rompió la puerta y lo inmovilizó con una pistola Taser alrededor de las 9.
“Luego lo cargamos en una ambulancia, para el control de una pequeña hemorragia que tenía”, comentó el comisario, quien agregó que el detenido fue trasladado al área de salud mental del hospital Schestakow.
La causa judicial quedó en manos del fiscal Javier Giarolli