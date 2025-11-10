El Gobierno de Mendoza y el municipio de San Rafael firmaron un acuerdo mutuo para afrontar la lucha antigranizo en la zona Sur durante el verano 2025/2026.
El Gobierno destinó 3 aviones de la lucha antigranizo y bengalas para San Rafael y la zona Sur
Los 3 aviones de la lucha antigranizo para el sur de Mendoza estarán acompañados de cartuchos, bengalas y asistencia técnica y mecánica. La comuna debe hacerse cargo del plan de vuelos
El Estado provincial prestará 3 aviones y será proveedor de bengalas y cartuchos para la lucha antigranizo.
El acuerdo de colaboración establece que la Provincia también se hará cargo de la asistencia técnica en materia de radarización y del servicio mecánico de las 3 aeronaves de la lucha antigranizo para la zona Sur.
Se llega a esta instancia a pedido del intendente de San Rafael, Omar Félix, quien había reclamado que el sur de la provincia cuente con más recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo.
El control de las operaciones aéreas estará a cargo del propio municipio, lo que incluye las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones de la lucha antigranizo y cómo deben actuar en caso de que se avecine un temporal.
“La lucha antigranizo es un sistema de mitigación que ayuda mucho al agro", había dicho el intendente Félix. "Bienvenido el acceso a la tela y el seguro agrícola que también son necesarios, pero no tenemos que prescindir de la lucha antigranizo”, insistió el jefe comunal semanas antes del acuerdo con el Gobierno de Mendoza.