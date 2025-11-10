El Gobierno destinó 3 aviones de la lucha antigranizo y bengalas para San Rafael y la zona Sur

El trabajo de los aviones de la lucha antigranizo en la tormenta del lunes 6 de enero 2.jpg Un momento de la operatividad de los aviones de la lucha antigranizo.

Se llega a esta instancia a pedido del intendente de San Rafael, Omar Félix, quien había reclamado que el sur de la provincia cuente con más recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo.

El control de las operaciones aéreas estará a cargo del propio municipio, lo que incluye las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones de la lucha antigranizo y cómo deben actuar en caso de que se avecine un temporal.

“La lucha antigranizo es un sistema de mitigación que ayuda mucho al agro", había dicho el intendente Félix. "Bienvenido el acceso a la tela y el seguro agrícola que también son necesarios, pero no tenemos que prescindir de la lucha antigranizo”, insistió el jefe comunal semanas antes del acuerdo con el Gobierno de Mendoza.