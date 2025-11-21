Un conductor borracho fue enganchado en un control, le secuestraron el auto y quedó detenido

Al pedirle la documentación personal y del vehículo notaron que algo no estaba bien con el conductor.

El conductor borracho quedó detenido

Ante las sospechas que tuvieron los efectivos que realizaban el control, le hicieron un test, el cual confirmó que tenía 1,35 gramos de alcohol en sangre.

Como consecuencia de este resultado la primera medida fue secuestrarle el auto, mientras que le hicieron la multa y el conductor borracho fue llevado a la Comisaría 6, de Capital, hasta que se le pasara su estado de ebriedad.