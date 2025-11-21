Un conductor borracho fue detectado en Capital en un control de la Policía y Tránsito municipal. Al confirmar la alcoholemia positiva, le secuestraron el auto al conductor y él quedó detenido hasta que se recuperó de su estado de ebriedad.
Un conductor borracho fue enganchado en un control, le secuestraron el auto y quedó detenido
El hombre de 52 años manejaba su auto cuando fue detenido en un control policial. Al conductor borracho le sacaron su auto y quedó detenido
Ocurrió alrededor de la 1.50 de este viernes, cuando un hombre de 52 años al mando de un Citroën Berlingo circulaba por calles San Martín y Chacabuco, de Capital.
Allí estaba la Policía junto con Tránsito de la comuna, quienes le hicieron señas al hombre para que detuviera la marcha para realizar el control de rutina.
Al pedirle la documentación personal y del vehículo notaron que algo no estaba bien con el conductor.
El conductor borracho quedó detenido
Ante las sospechas que tuvieron los efectivos que realizaban el control, le hicieron un test, el cual confirmó que tenía 1,35 gramos de alcohol en sangre.
Como consecuencia de este resultado la primera medida fue secuestrarle el auto, mientras que le hicieron la multa y el conductor borracho fue llevado a la Comisaría 6, de Capital, hasta que se le pasara su estado de ebriedad.