ANSES adelantó cambios en el pago de jubilados y pensionados en diciembre

ANSES está terminando de pagar lo correspondiente al mes de noviembre, y es por eso mismo que comienza a confirmar lo que se viene para diciembre. Los jubilados y pensionados son los únicos beneficiarios que tienen la confirmación oficial del organismo de las fechas que componen el calendario de pago de los haberes, bono y aguinaldo.
Desde inicios del 2025 que ANSES tiene definido el calendario de pago de todo el año para jubilados y pensionados, pero en el medio hubo cambios, como los que habrá en diciembre. El organismo nacional anunció que durante el último mes del año, se agruparán los grupos por terminación de DNI para acreditar a la par los haberes, bono y aguinaldo, teniendo en cuenta las festividades.
ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en diciembre con aguinaldo
De acuerdo a la información oficial, la inflación fue del 2.3%, por lo que ANSES replicará este porcentaje como incremento en los haberes de diciembre. De esta manera, se conoció que los montos que se pagarán en diciembre entre aumento y bono extra, que se pagará exclusivamente a jubilados y pensionados, son los siguientes:
- Jubilación mínima: $340.746 + bono de $70.000
- Jubilación máxima: $2.293.796,92
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000
- Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000
Hay que saber que durante diciembre, ANSES pagará el famoso aguinaldo, el cual representa la mitad del haber más alto cobrado hasta el momento, y que se paga exclusivamente a jubilados y pensionados. Se tiene en cuenta el incremento de diciembre, pero no se contempla el valor del aguinaldo.
ANSES, en lo que respecta a montos de aguinaldo de jubilados y pensionados, acreditará los siguientes montos en diciembre:
- Aguinaldo para jubilación mínima: $170.373
- Aguinaldo para jubilación máxima: $1.146.898,46
- Aguinaldo pensionados por invalidez: $119.307,855
- Aguinaldo pensionados por madres de siete o más hijos: $170.373
- Aguinaldo PUAM: $136.351,835
ANSES anuncia cambios en las fechas de pago de diciembre para jubilados y pensionados
El gobierno nacional confirmó a inicios del 2025 el calendario de pago completo para jubilados y pensionados de ANSES, pero a lo largo de los meses, algunas fechas han ido sufriendo cambios por decisión de Milei. Esto ocurrirá también en el mes de diciembre, cuando se acreditará, entre otras cosas, el tan esperado aguinaldo.
De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre