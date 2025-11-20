ANSES adelantó cambios en el pago de jubilados y pensionados en diciembre

Jubilación mínima: $340.746 + bono de $70.000

Jubilación máxima: $2.293.796,92

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000

Hay que saber que durante diciembre, ANSES pagará el famoso aguinaldo, el cual representa la mitad del haber más alto cobrado hasta el momento, y que se paga exclusivamente a jubilados y pensionados. Se tiene en cuenta el incremento de diciembre, pero no se contempla el valor del aguinaldo.

anses jubilados

ANSES, en lo que respecta a montos de aguinaldo de jubilados y pensionados, acreditará los siguientes montos en diciembre:

Aguinaldo para jubilación mínima: $170.373

Aguinaldo para jubilación máxima: $1.146.898,46

Aguinaldo pensionados por invalidez: $119.307,855

Aguinaldo pensionados por madres de siete o más hijos: $170.373

Aguinaldo PUAM: $136.351,835

ANSES anuncia cambios en las fechas de pago de diciembre para jubilados y pensionados

El gobierno nacional confirmó a inicios del 2025 el calendario de pago completo para jubilados y pensionados de ANSES, pero a lo largo de los meses, algunas fechas han ido sufriendo cambios por decisión de Milei. Esto ocurrirá también en el mes de diciembre, cuando se acreditará, entre otras cosas, el tan esperado aguinaldo.

De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.

anses (14)

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo