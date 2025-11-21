Cuándo retoma ANSES el pago de noviembre de AUH

Este aumento de ANSES, es equitativo para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual, siendo específicamente del 2.08%. Hay que tener en cuenta que también impacta en ciertos bonos, dependiendo de la prestación social.

En el caso de AUH, el aumento sí impacta en sus haberes, pero no en el monto que se acredita por la Tarjeta Alimentar, ya que no se encuentra bajo el mando de ANSES. Este refuerzo se paga nuevamente en noviembre, a la par de la mensualidad, y su monto incrementa de acuerdo a la cantidad de hijos, como está estipulado.

ANSES bono AUH y SUAF

Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar serán los siguientes montos:

AUH: $119.691 por hijo

AUH con discapacidad: $389.732 por hijo

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250

Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936

Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062

ANSES: cuánto cobrará AUH en diciembre

A pesar de que aún no se termina con el pago de noviembre, ANSES adelantó que durante diciembre se recibirá el aumento más alto de los últimos 6 meses, surgiendo a partir de la inflación informada por el INDEC.

ANSES dio a conocer que el aumento que otorgará a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF en diciembre, será de un 2.34%. Teniendo en cuenta este aumento, los montos que regirán el pago de ANSES a AUH serán los siguientes:

Monto bruto AUH: $122.467

Monto neto (80% mensual): $97.974

Retención anual (20%): $24.493

AUH con discapacidad: $398.697

ANSES Tarjeta Alimentar AUH AUE

ANSES: cuándo se retomará el pago de AUH en noviembre

Noviembre llegó con novedades para todas las prestaciones sociales que maneja ANSES. Un feriado definido y la creación del gobierno de Javier Milei de otro día extra de descanso, generó importantes cambios en el calendario de pago.

Es de público conocimiento que el día 20 de noviembre se celebra, a lo largo del territorio argentino, el Día de la Soberanía Nacional, pero que por decisión del gobierno nacional, los argentinos disfrutan de un fin de semana largo, ya que es trasladado al lunes 24. Esto no se queda ahí, y es que el gobierno de Javier Milei definió que el 21 de noviembre pase a ser, durante este 2025, como un día no laborable con fines turísticos.

A partir de estos cambios del gobierno nacional, ANSES se vio obligado a modificar el calendario de pago para AUH, SUAF, jubilados y pensionados, acomodando las acreditaciones con base en los días disponibles para realizarlo.

La fecha de ANSES para el calendario de pago de AUH faltante de cobrar es el siguiente: