Cuándo retoma ANSES el pago de noviembre de AUH

ANSES debió frenar la acreditación de haberes correspondientes al mes de noviembre, luego de que el gobierno de Javier Milei decretara dos feriados. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son uno de los afectados por esta medida nacional, y esperan conocer cuándo retomará el pago de lo que corresponde por el penúltimo mes del 2025.
Para el mes de noviembre, el gobierno de Javier Milei decidió trasladar un feriado nacional y crear una jornada no laboral, que generó que el día 21 y 24, ANSES no pudiese acreditar con normalidad los haberes. En el caso de los titulares de AUH, los beneficiarios ya han cobrado en su mayoría, pero aun dos grupos no tienen depositada su mensualidad con un aumento superior al 2%.
ANSES: cuánto cobra AUH en noviembre
Tal cual informó oficialmente ANSES a inicios de noviembre, la mensualidad llega con un incremento alentador, siendo es el más alto de los últimos 5 meses. Este superó la barrera del 2%.
Este aumento de ANSES, es equitativo para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual, siendo específicamente del 2.08%. Hay que tener en cuenta que también impacta en ciertos bonos, dependiendo de la prestación social.
En el caso de AUH, el aumento sí impacta en sus haberes, pero no en el monto que se acredita por la Tarjeta Alimentar, ya que no se encuentra bajo el mando de ANSES. Este refuerzo se paga nuevamente en noviembre, a la par de la mensualidad, y su monto incrementa de acuerdo a la cantidad de hijos, como está estipulado.
Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar serán los siguientes montos:
- AUH: $119.691 por hijo
- AUH con discapacidad: $389.732 por hijo
- Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250
- Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936
- Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062
ANSES: cuánto cobrará AUH en diciembre
A pesar de que aún no se termina con el pago de noviembre, ANSES adelantó que durante diciembre se recibirá el aumento más alto de los últimos 6 meses, surgiendo a partir de la inflación informada por el INDEC.
ANSES dio a conocer que el aumento que otorgará a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF en diciembre, será de un 2.34%. Teniendo en cuenta este aumento, los montos que regirán el pago de ANSES a AUH serán los siguientes:
- Monto bruto AUH: $122.467
- Monto neto (80% mensual): $97.974
- Retención anual (20%): $24.493
- AUH con discapacidad: $398.697
ANSES: cuándo se retomará el pago de AUH en noviembre
Noviembre llegó con novedades para todas las prestaciones sociales que maneja ANSES. Un feriado definido y la creación del gobierno de Javier Milei de otro día extra de descanso, generó importantes cambios en el calendario de pago.
Es de público conocimiento que el día 20 de noviembre se celebra, a lo largo del territorio argentino, el Día de la Soberanía Nacional, pero que por decisión del gobierno nacional, los argentinos disfrutan de un fin de semana largo, ya que es trasladado al lunes 24. Esto no se queda ahí, y es que el gobierno de Javier Milei definió que el 21 de noviembre pase a ser, durante este 2025, como un día no laborable con fines turísticos.
A partir de estos cambios del gobierno nacional, ANSES se vio obligado a modificar el calendario de pago para AUH, SUAF, jubilados y pensionados, acomodando las acreditaciones con base en los días disponibles para realizarlo.
La fecha de ANSES para el calendario de pago de AUH faltante de cobrar es el siguiente:
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en9