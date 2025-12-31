Qué significa que tu perro te mire fijamente y cuándo debes preocuparte: puede ser un problema

Una mirada suave y relajada libera oxitocina (la "hormona del amor") tanto en ti como en tu perro, reforzando su conexión emocional y confianza.

Por otro lado, puede ser esta una forma de decir que quiere algo específico, como comida, salir a pasear, atención o recuperar un juguete.

perro, mirada Si tu perro viejo mira fijamente, podría tener un problema neurológico, por lo que es importante identificar la causa de la mirada.

Si tu perro no sabe qué hacer o cómo resolver una situación, te mirará fijamente porque eres la persona de su confianza. Si la mirada es rígida, con el cuerpo tenso o las orejas hacia adelante, puede ser una señal de desafío o incomodidad.

Como puedes ver, la mayoría de estos comportamientos señala que tu perro te mira fijamente para buscar un estímulo o respuesta en tu persona.

Cuándo debes preocuparte

Si tienes un perro viejo y notas este comportamiento de manera seguida y repetida, será mejor que te preocupes, ya que esto puede significar algún tipo de problema neurológico.

La mirada fija, acompañada de desorientación o confusión, puede ser un síntoma de disfunción cognitiva en los perros. Si la mirada es errática, fija en la pared, o acompañada de otros síntomas, podría ser un problema del sistema nervioso central, requiriendo atención médica.

Para identificar la causa, la clave es conocer los gestos y las miradas de tu perro. Si necesitas ayuda, consulta con tu familia o con los profesionales.