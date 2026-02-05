La solución que halló China para que sus barcos atraviesen montañas y que es única en el mundo

Es así que a finales de los años 90, mientras otros países del mundo apostaban por construir túneles bajo tierra, China decidió mirar hacia el cielo, aprovechando sus recursos en ingeniería y creando puentes colgantes, vías ferroviarias elevadas y carreteras suspendidas.

Este tipo de infraestructuras de alta gama no solo ha mejorado el transporte, sino que ha abierto nuevas rutas para el turismo. Los turistas que van a China ahora pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares, y las áreas montañosas que antes eran inaccesibles, como la región de Tíbet, ahora están mejor conectadas, favoreciendo el crecimiento económico y el desarrollo local. Ahora bien, más allá de estas obras, ¿Cómo es posible qué un barco atraviese una montaña?

El proyecto de infraestructura que realizó China y es un hito para el mundo

El río Yangtsé es el más largo de Asia y el tercero más largo del mundo. Sus aguas activan las turbinas de la Presa de las Tres Gargantas, el gigante hidroeléctrico que tiene la planta energética más grande del mundo.

En 2016, China terminó las obras de la presa de las Tres Gargantas con la puesta en marcha de este enorme elevador diseñado para que los barcos puedan superar el dique. Se trata del ascensor para barcos más grande del mundo. Con su puesta en marcha se da por concluido el que es el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo y en el que se han invertido 23 años de trabajo.

Según la revista de tecnología SKF esta infraestructura monumental cuenta con las siguientes características: