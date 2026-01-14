El Gobierno elimina los aranceles a la importación de celulares: cómo podría impactar en los precios

telefono camara Luego de la eliminación total de los aranceles de importación, restará saber en qué porcentaje se reducirán los precios de los celulares.

Desde la administración nacional justificaron las medidas al señalar que buscan "mejorar las condiciones de oferta, reducir los precios de mercado y facilitar el acceso de los consumidores a la tecnología, además de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico".

Según estimaciones oficiales, el aumento de la competencia podría traducirse en una baja de hasta el 30% en los precios finales de los celulares, aunque aclararon que la reducción dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.

Preocupación en Tierra del Fuego por la producción de celulares

La eliminación total de los aranceles encendió señales de alarma en el sector industrial de Tierra del Fuego y en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, que advirtieron sobre un fuerte impacto en la producción local y el empleo.

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo Marcos Linares, secretario adjunto de la UOM, según consigna TN.

El gremio recordó que el año pasado llevó adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción de electrónicos en las fábricas de Río Grande, en rechazo a las políticas oficiales. En ese contexto, advirtieron que las nuevas decisiones “afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

celulares en las escuelas Archivo

De acuerdo con datos oficiales, el régimen industrial fueguino -creado en 1972 y basado en exenciones de impuestos nacionales para las actividades productivas- explica cerca del 78% de la economía local. Dentro de ese esquema, la industria electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla.

Impacto incierto en los precios de celulares

Si bien desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero, el Gobierno reconoció que no puede precisar cuándo se reflejará la baja en los precios al consumidor. La expectativa oficial es que la mayor competencia empuje una reducción gradual, pero sin plazos definidos.

Así, mientras el Ejecutivo apuesta a un alivio en los valores de los dispositivos móviles, en Tierra del Fuego crece la preocupación por el futuro de un entramado productivo que es clave para la economía y el empleo de la provincia.