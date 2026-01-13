Tras el dato de la inflación, el dólar volvió a bajar y subió el riesgo país

Este martes 13 de enero, el dólar oficial cerró en la pizarra del Banco Nación a $1.485 para la venta tras perder $5. Y con un dólar blue sin cambios, la jornada en la que se conoció el último dato de inflación del 2025 culminó con una suba del riesgo país, la mayor en un mes.
En cuanto a la divisa norteamericana, la inercia de la caída fue mayor para el dólar mayorista, que venía de una suba en la víspera y resignó $10.
Fue una jornada en la que se revirtió la dinámica del lunes, cuando tanto el dólar oficial como el blue estuvieron calmos y el mayorista con un leve repunte. La mayoría de los bancos acompañaron la cotización del Nación, con picos de $1.490.
Los financieros tampoco fueron ajenos a la tendencia bajista, aunque en forma más moderada y con distintos pisos. De hecho, el dólar MEP perdió 0,2% hasta tocar los $1.487,36 en promedio, mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) alcanzó los $1.530.
Qué pasó con el dólar y el riesgo país
En Wall Street, los títulos soberanos argentinos alternaron subas de hasta 0,2% y caídas de hasta 0,1% entre los Bonares, mientras que los Globales anotaron bajas generalizadas, lideradas por el Global 2035 (-0,3%).
En este contexto, el riesgo país alcanzó los 581 puntos básicos, su nivel más alto desde el 15 de diciembre de 2025. Un valor que coincidió con la difusión del dato de la inflación del INDEC, que arrojó 2,8%, por encima de la expectativa oficial para diciembre, y confirmó un acumulado anual del 31,5% al cabo del 2025.
En un panel líder donde predominaron las bajas, Sociedad Comercial del Plata (-4,89%), Supervielle (-4,03%) y Telecom (-3,83%) lideraron las pérdidas. Soloe YPF (2,08%), Banco de Valores (1,78%) y Transportadora de Gas del Norte (1,34%) obtuvieron resultados positivos.
El contexto se da a un día de que el Ministerio de Economía se enfrente a una renovación de vencimientos de deuda por $9,6 billones.