Tras el dato de la inflación, el dólar volvió a bajar y subió el riesgo país

Los financieros tampoco fueron ajenos a la tendencia bajista, aunque en forma más moderada y con distintos pisos. De hecho, el dólar MEP perdió 0,2% hasta tocar los $1.487,36 en promedio, mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) alcanzó los $1.530.

dolar Noticias Argentinas

Qué pasó con el dólar y el riesgo país

En Wall Street, los títulos soberanos argentinos alternaron subas de hasta 0,2% y caídas de hasta 0,1% entre los Bonares, mientras que los Globales anotaron bajas generalizadas, lideradas por el Global 2035 (-0,3%).

En este contexto, el riesgo país alcanzó los 581 puntos básicos, su nivel más alto desde el 15 de diciembre de 2025. Un valor que coincidió con la difusión del dato de la inflación del INDEC, que arrojó 2,8%, por encima de la expectativa oficial para diciembre, y confirmó un acumulado anual del 31,5% al cabo del 2025.

En un panel líder donde predominaron las bajas, Sociedad Comercial del Plata (-4,89%), Supervielle (-4,03%) y Telecom (-3,83%) lideraron las pérdidas. Soloe YPF (2,08%), Banco de Valores (1,78%) y Transportadora de Gas del Norte (1,34%) obtuvieron resultados positivos.

El contexto se da a un día de que el Ministerio de Economía se enfrente a una renovación de vencimientos de deuda por $9,6 billones.