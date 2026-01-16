Bodegas Bianchi busca evitar el concurso de acreedores y el Gobierno no descartó una ayuda

Bodega Bianchi/ Valle de Uco.jpg En Tunuyán se levanta el establecimiento más joven de la bodega, dedicado a la elaboración de vinos de alta gama Fuente/ Bodega Bianchi

En el seno de Bianchi admiten que su presente "impacta en sus aspectos particulares". Y que para superarlo cuentan con el "acompañamiento de proveedores estratégicos, preservando relaciones comerciales añejadas y sostenibles en el tiempo".

La venta de una "joya" de Bianchi

La situación apremiaba a mediados del 2025, sobre todo con los bancos acreedores. Por eso, desde el seno de la histórica bodega sanrafaelina adoptaron una medida extrema: salir a vender activos o propiedades bien cotizadas.

Todo se inclinó, por necesidad y urgencia, a la finca de mayor valor. Ni más ni menos que la primera que adquirió don Valentín Bianchi antes de fundar en 1928 la bodega que lleva su apellido.

Con alrededor de 100 hectáreas y ubicada en el distrito Las Paredes, a unos 3 kms del centro de San Rafael, e históricamente proveedora de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, la finca dejó de ser una superficie productiva.

Es que sus compradores, 2 conocidos empresarios de San Rafael, a cambio de unos U$S10 millones la convirtieron en un loteo para otro futuro barrio privado que proyectan en el departamento.

bodega bianchi

La negociación entre la bodega y sus acreedores

Sin embargo, los problemas persistieron, ya no tanto con los bancos como con los proveedores de la bodega.

"Hemos abierto una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, para acordar un esquema viable de normalización", señalaron desde la Bodegas Bianchi en relación a las gestiones en lo que va del año para equilibrar sus finanzas.

Así, los ejecutivos de Bianchi, a través de un comunicado, enfatizaron que por ese medio buscan "encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones".

Y confiaron en que "la coyuntura será una oportunidad para adaptarnos a una nueva realidad, reafirmar el liderazgo de la organización y honrar casi 100 años de historia vitivinícola".

El Gobierno, al rescate

Pero la crisis venía de agudizarse a tal punto que cerca de fin de año la cúpula de Bianchi decidió recurrir al Gobierno provincial en busca de asistencia. Concretamente, a través del Ministerio de Producción.

Pero más allá del primer paso, la gestión no prosperó. Desde la cartera que conduce Rodolfo Vargas Arizu confirmaron que los ejecutivos cancelaron un encuentro en el que se iba a plantear el estado de las finanzas de la bodega.

Desde entonces, la cadena de pagos pasó de estirarse a empezar a crujir, a raíz de una cantidad de cheques rechazados por fondos insuficientes.

Consultado por Diario UNO, Vargas Arizu descartó un salvataje financiero. Pero admitió que el Gobierno estaría dispuesto a que "a partir de comprender la situación, en algún aspecto que se nos plantee podamos ayudar".

En tanto, quienes conocen el día a día de la bodega en San Rafael asumen que, frente a las complicaciones financieras de Bodegas Bianchi, "ir a concurso sería lo más inteligente que se puede hacer".