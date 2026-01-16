A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación el lunes 19 de enero y a cuánto el dólar blue

Por su parte, las cuevas mantuvieron la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, siendo el primero el que tiene el precio más alto.

cotizacion del dolar

Precio del dólar en el Banco Nación y del dólar blue en las cuevas

El Banco Nación le confirmó al Banco Central que el precio del dólar, luego de los descensos de esta última semana, será de $1.465 en el inicio de las actividades del lunes 19 de enero.

Este precio será menor al del dólar blue en las cuevas, donde nuevamente la moneda norteamericana va a rondar los $1.500. En ese sentido, aseguraron que el lunes se venderá a

Precio del dólar en los otros bancos más importantes de Argentina

Asimismo, los bancos más importantes de Argentina confirmaron que el precio del dólar, este lunes 19 de enero, será el siguiente según el comunicado del Banco Central: