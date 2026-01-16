A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación el lunes 19 de enero y a cuánto el dólar blue

El Banco Nación le comunicó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 19 de enero, una vez que hayan quedado habilitadas las operaciones cambiarias.
La cotización del dólar en el Banco Nación es muy importante, ya que es la entidad con la mayor cantidad de clientes y sirve como referencia para el resto de las entidades.
En ese sentido, el Banco Nación consideró clave cómo se movió el precio del dólar esta última semana a la hora de confirmar el valor que tendrá en el inicio de las actividades de este lunes.
Por su parte, las cuevas mantuvieron la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, siendo el primero el que tiene el precio más alto.
Precio del dólar en el Banco Nación y del dólar blue en las cuevas
El Banco Nación le confirmó al Banco Central que el precio del dólar, luego de los descensos de esta última semana, será de $1.465 en el inicio de las actividades del lunes 19 de enero.
Este precio será menor al del dólar blue en las cuevas, donde nuevamente la moneda norteamericana va a rondar los $1.500. En ese sentido, aseguraron que el lunes se venderá a
Precio del dólar en los otros bancos más importantes de Argentina
Asimismo, los bancos más importantes de Argentina confirmaron que el precio del dólar, este lunes 19 de enero, será el siguiente según el comunicado del Banco Central:
- Banco Galicia: $1.440
- Banco Nación: $1.455
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.465
- Banco Supervielle: $1.448
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.455
- Banco Patagonia: $1.475
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.460
- Brubank: $1.448
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450