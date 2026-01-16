Confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este viernes 16 de enero

dolares (12)

Precio del dólar el viernes 16 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 16 de enero será de alrededor de $1.490.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.470

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.470

Banco BBVA: $1.464

Banco Supervielle: $1.470

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.470

Banco de Comercio: $1.460

Cuál será el precio del dólar blue este viernes 16 de enero

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.

Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 16 de enero arrancará a un precio de $1.510, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.