Confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este viernes 16 de enero

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron una nueva baja y dieron a conocer el precio del dólar para este viernes 16 de enero, cuando las entidades abran sus puertas y quede habilitadas las operaciones cambiarias.
Una de las novedades más sobresalientes de este viernes 16 de enero es que el precio del dólar en cada banco será el más bajo de las últimas semanas, en el inicio de las actividades.
En cuanto al dólar blue, este comenzará nuevamente a un precio más alto que el dólar oficial y pasando, una vez más, la barrera de los $1.500.
Precio del dólar el viernes 16 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 16 de enero será de alrededor de $1.490.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.470
- Banco BBVA: $1.464
- Banco Supervielle: $1.470
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.470
- Banco de Comercio: $1.460
Cuál será el precio del dólar blue este viernes 16 de enero
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.
Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 16 de enero arrancará a un precio de $1.510, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.