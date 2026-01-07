El pueblo a 30 minutos de Viña del Mar que se destaca por sus bodegas

Muchos turistas que visitan la Región de Valparaíso se dirigen directamente a las playas de Viña del Mar o al puerto de Valparaíso. En el camino, por la Ruta 68 o rutas cercanas, pasan por pueblos interiores sin detenerse. Hay un lugar pequeño que queda a corta distancia, pero que pocos incluyen en su ruta habitual.
Este pueblo es tranquilo, con paisajes de colinas y campos, y un clima fresco influenciado por la cercanía al mar. La gente suele ignorarlo porque busca destinos más urbanos o costeros para sus días de turismo. Sin embargo, quienes lo conocen valoran su oferta relacionada con el vino y la posibilidad de visitas más relajadas.
El pueblo de Chile vinculado a bodegas
El lugar es Placilla, específicamente Placilla de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso. Se encuentra a unos 30 minutos en auto de Viña del Mar, por el Troncal Sur o rutas conectadas. Es un pueblo rural con historia, incluyendo el Museo Histórico de Placilla, y conocido por su proximidad a zonas vitivinícolas.
Aunque Placilla no está en un valle vinícola principal como Casablanca (que queda cerca, a similar distancia), la zona destaca por bodegas y viñedos asociados. Por ejemplo, algunas instalaciones de grandes viñas como Santa Rita tienen presencia en el área de Placilla de Peñuelas, y hay conexiones con la producción de vinos chilenos.
El atractivo principal del pueblo es la cercanía a la Ruta del Vino del Valle de Casablanca, uno de los más famosos de Chile por sus vinos blancos y tintos premium. Bodegas como Casas del Bosque, Bodegas RE, Viña Emiliana y otras ofrecen tours, catas y restaurantes. Desde Placilla, se accede fácilmente a estas bodegas en pocos minutos adicionales.
Visitar estas bodegas permite aprender sobre el proceso de elaboración, probar variedades como Sauvignon Blanc o Pinot Noir, y disfrutar de paisajes con viñedos y vistas al valle. Muchas son orgánicas o sustentables, y incluyen opciones de almuerzo con maridaje. El pueblo de Placilla sirve como base tranquila para explorar esta ruta sin las multitudes de la costa.