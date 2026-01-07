El pueblo a 30 minutos de Viña del Mar que se destaca por sus bodegas

Aunque Placilla no está en un valle vinícola principal como Casablanca (que queda cerca, a similar distancia), la zona destaca por bodegas y viñedos asociados. Por ejemplo, algunas instalaciones de grandes viñas como Santa Rita tienen presencia en el área de Placilla de Peñuelas, y hay conexiones con la producción de vinos chilenos.

pueblo placilla 3 El pueblo tiene la típica costa chilena.

El atractivo principal del pueblo es la cercanía a la Ruta del Vino del Valle de Casablanca, uno de los más famosos de Chile por sus vinos blancos y tintos premium. Bodegas como Casas del Bosque, Bodegas RE, Viña Emiliana y otras ofrecen tours, catas y restaurantes. Desde Placilla, se accede fácilmente a estas bodegas en pocos minutos adicionales.

Visitar estas bodegas permite aprender sobre el proceso de elaboración, probar variedades como Sauvignon Blanc o Pinot Noir, y disfrutar de paisajes con viñedos y vistas al valle. Muchas son orgánicas o sustentables, y incluyen opciones de almuerzo con maridaje. El pueblo de Placilla sirve como base tranquila para explorar esta ruta sin las multitudes de la costa.