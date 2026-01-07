Inicio Sociedad Pueblo
El pueblo a 30 minutos de Viña del Mar que se destaca por sus bodegas

Este pueblo es una forma de combinar playa con enoturismo, ideal para un día completo o una escapada corta

Virginia López
Virginia López
Es un pueblo poco conocido por el turismo pero no por eso menos pintoresco.

Muchos turistas que visitan la Región de Valparaíso se dirigen directamente a las playas de Viña del Mar o al puerto de Valparaíso. En el camino, por la Ruta 68 o rutas cercanas, pasan por pueblos interiores sin detenerse. Hay un lugar pequeño que queda a corta distancia, pero que pocos incluyen en su ruta habitual.

Este pueblo es tranquilo, con paisajes de colinas y campos, y un clima fresco influenciado por la cercanía al mar. La gente suele ignorarlo porque busca destinos más urbanos o costeros para sus días de turismo. Sin embargo, quienes lo conocen valoran su oferta relacionada con el vino y la posibilidad de visitas más relajadas.

pueblo placilla
La plaza principal del pequeño pueblo chileno.

El pueblo de Chile vinculado a bodegas

El lugar es Placilla, específicamente Placilla de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso. Se encuentra a unos 30 minutos en auto de Viña del Mar, por el Troncal Sur o rutas conectadas. Es un pueblo rural con historia, incluyendo el Museo Histórico de Placilla, y conocido por su proximidad a zonas vitivinícolas.

Aunque Placilla no está en un valle vinícola principal como Casablanca (que queda cerca, a similar distancia), la zona destaca por bodegas y viñedos asociados. Por ejemplo, algunas instalaciones de grandes viñas como Santa Rita tienen presencia en el área de Placilla de Peñuelas, y hay conexiones con la producción de vinos chilenos.

pueblo placilla 3
El pueblo tiene la típica costa chilena.

El atractivo principal del pueblo es la cercanía a la Ruta del Vino del Valle de Casablanca, uno de los más famosos de Chile por sus vinos blancos y tintos premium. Bodegas como Casas del Bosque, Bodegas RE, Viña Emiliana y otras ofrecen tours, catas y restaurantes. Desde Placilla, se accede fácilmente a estas bodegas en pocos minutos adicionales.

Visitar estas bodegas permite aprender sobre el proceso de elaboración, probar variedades como Sauvignon Blanc o Pinot Noir, y disfrutar de paisajes con viñedos y vistas al valle. Muchas son orgánicas o sustentables, y incluyen opciones de almuerzo con maridaje. El pueblo de Placilla sirve como base tranquila para explorar esta ruta sin las multitudes de la costa.

