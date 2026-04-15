El nuevo k-drama que se acaba de estrenar y todos están viendo en Prime Video

la niña de mis ojos Kim Da-hyun forma parte de TWICE formado por JYP Entertainment. Jung Jin-young fue miembro de B1A4.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Entre las obligaciones de la escuela secundaria y el florecimiento de una pasión inesperada, Jinwoo y Seon-ah exploran el primer amor y la adolescencia en este coming-of-age protagonizado por dos estrellas del K-pop", revela Prime Video.

La historia nos transporta a la juventud de Jinwoo, un joven que, junto a su grupo de amigos, vive las emociones, dudas y descubrimientos del primer amor. Todos comparten la admiración por Seon-ah, una estudiante brillante y carismática que poco a poco, se convierte en alguien especial en la vida de Jinwoo.

estrellas coreanas El film cuenta una inocente y conmovedora historia de amor.

La niña de mis ojos promete conquistar al público no solo por su elenco de lujo, sino por la capacidad de conectar con recuerdos y sentimientos universales, el primer amor, la nostalgia y el paso del tiempo.

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