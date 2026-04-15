Prime Video tiene un catálogo extenso de series, películas, y documentales para todos los gustos. Por supuesto, hay espacio para los k-dramas, que son producciones que llevan años conquistando tanto al púbico como a la crítica profesional, por lo que ya no es solo para el público de nicho.
El nuevo k-drama que se acaba de estrenar y todos están viendo en Prime Video
Se trata de una película coreana que está basada en una novela autobiográfica. Fue agregada al catálogo de Prime Video y se encuentra entre las más vistas
En esta ocasión exploramos un título que fue agregado a la plataforma recientemente y es perfecto para iniciarse en el universo de los k-drama. Es una película original de Corea del Sur inspirada en una novela autobiográfica del novelista y cineasta taiwanés Giddens Ko.
La niña de mis ojos (You Are the Apple of My Eye), es una película protagonizada por dos reconocidas estrellas. Jung Jinyoung, ex integrante del grupo B1A4 y protagonista del exitoso drama de Netflix My First First Love, y Kim Da-Hyun, cantante del famoso grupo de K-pop TWICE, quien debutó en la pantalla grande con este título.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Entre las obligaciones de la escuela secundaria y el florecimiento de una pasión inesperada, Jinwoo y Seon-ah exploran el primer amor y la adolescencia en este coming-of-age protagonizado por dos estrellas del K-pop", revela Prime Video.
La historia nos transporta a la juventud de Jinwoo, un joven que, junto a su grupo de amigos, vive las emociones, dudas y descubrimientos del primer amor. Todos comparten la admiración por Seon-ah, una estudiante brillante y carismática que poco a poco, se convierte en alguien especial en la vida de Jinwoo.
La niña de mis ojos promete conquistar al público no solo por su elenco de lujo, sino por la capacidad de conectar con recuerdos y sentimientos universales, el primer amor, la nostalgia y el paso del tiempo.
Tráiler
Reparto
- Jinyoung como Goo Jin-woo.
- Dahyun es Oh Seon-ah.
- Son Jeong-hyuk interpreta a Ahn Sung-bin.
- Kim Yo-han como Oh Dong-hyun.
- Lee Min-goo interpreta a Byun Tae-wan.
- Lee Seung-jun es Han Byeong-ju.