Los curas más sensuales de la historia del cine y de las series: por qué este personaje siempre es un éxito

Luego tenemos el caso del actor Andrew Scott, quien protagonizó la segunda temporada de la serie "Fleabag" de Phoebe Waller-Bridge. El actor británico se lleva el título al mejor 'hot priest' de la historia debido a su apariencia física y a las escenas que protagoniza.

Si viajamos un poco más en el tiempo, en 1944 el actor Gregory Peck protagonizó "Les Clés Du Royaume", también conocida como "Las llaves del Reino". Está dirigida por John M. Stahl, es un clásico aclamado por su profunda narrativa sobre fe y humanidad.

Luego podemos mencionar a Heath Ledger, quien en 2003 protagonizó la película "Devorador de pecados". "Un sacerdote conoce a un ser inmortal que puede ofrecer la absolución a los confesores al tragarse sus pecados", es la sinopsis de esta cinta.

Heath Ledger Heath Ledger en "Devorador de pecados".

También podemos mencionar a Tom Hiddleston en "The Essex Serpent" o Jude Law en la serie "The Young Pope". Otro de los actores que ha encarnado el rol de un cura en el cine es Stanley Tucci en la película "Conclave".

En Latinoamérica es icónico el caso del actor mexicano Gael García Bernal en la película "El secreto del padre Amaro", la cual está basada en la novela homónima del escritor portugués Eça de Queirós, escrita en 1875.

El secreto del padre Amaro Gael García Bernal en la película "El secreto del padre Amaro".

Uno de los más icónicos para la historia del cine argentino es cuando el actor español Imanol Arias hizo del padre Ladislao Gutiérrez, quien vivió un turbulento romance con Camila O'Gorman, interpretada por Susú Pecoraro.

Camila película Imanol Arias y Susú Pecoraro en la película "Camila".

Otro caso es el de la película "Silencio" donde los actores Andrew Garfield y Adam Driver interpretan a dos jesuitas portugueses, los padres Rodrigues y Garupe. El actor Joaquin Phoenix también hizo de cura en la película "Letras prohibidas: la leyenda del Marqués de Sade".

En 2014 la serie "Grantchester" contó con Edward Norton en el papel del reverndo Sidney Chambers, y otro caso emblemático es el de Ethan Hawke en la película "First Reformed". La película está escrita y dirigida por Paul Schrader y nos presenta a uno de sus personajes ya conocidos: un hombre sentado frente a una copa y un cuaderno, inmerso en pensamientos que podemos escuchar pero no siempre comprender.

Finalizamos el listado con la serie "Derry Girls" que se estrenó en 2018 y que contó con el padre Peter, interpretado por Peter Campion. Esta serie nos presentaba a un grupo de cuatro adolescentes que viven ciertas aventuras durante la década de los 90 cuando Irlanda del Norte enfrentaba serios problemas políticos.