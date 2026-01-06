Netflix es un éxito con la serie española inspirada en un bestseller

En ese momento vital, lleno de inseguridad y ansiedad, se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos solo para poder llegar a final de mes.

Su llegada provoca el caos en la vida de Margot. Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.

Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto

Un cuento perfecto tiene como punto de partida la historia de una novia fugitiva: Margot, la heredera de una de las cadenas de hoteles más importantes, deja a Filippo, su prometido, plantado en el altar.

Con su vestido blanco, perdida y llena de dudas e incertidumbre, la casualidad (o el destino) hace que su camino se una con el de David. Él es un joven relajado con una vida totalmente opuesta a la suya, quien subiste con tres trabajos y duerme en el sillón de sus mejores amigos.

Al conocerse, descubrirán que tienen más en común de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas. Y aunque Margot aún no lo sepa, el encantador caos de David puede ayudarla a encontrar su camino, despertando nuevas emociones.

Netflix: elenco de la serie Un cuento perfecto

Anna Castillo como Margarita Margot Ortega Ortiz de Zárate

Álvaro Mel como David

Mario Ermitto como Filippo

Lydia Pavón como Idoia

Ingrig Gardía-Jonsson como Candela Ortega Ortiz de Zárate

Lourdes Hernández como Patricia Ortega Ortiz de Zárate

Jimmy Castro como Iván

Tráiler de la serie Un cuento perfecto

Dónde ver la serie Un cuento perfecto, el protector, según la zona geográfica