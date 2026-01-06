Netflix es un éxito con la serie española inspirada en un bestseller

Netflix continúa apostando a las series españolas, en esta oportunidad a una serie inspirada en un bestseller de marcado éxito en el mundo. Se trata de Un cuento perfecto.
Un cuento perfecto es una serie original de la plataforma de Netflix. Fue estrenada el 28 de julio de 2023, y tras casi dos años desde su lanzamiento, sigue siendo una de las más vistas de la aplicación, logrando cautivar a millones de espectadores.
Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior. Un prometido perfecto, una familia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.
En ese momento vital, lleno de inseguridad y ansiedad, se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos solo para poder llegar a final de mes.
Su llegada provoca el caos en la vida de Margot. Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.
Un cuento perfecto tiene como punto de partida la historia de una novia fugitiva: Margot, la heredera de una de las cadenas de hoteles más importantes, deja a Filippo, su prometido, plantado en el altar.
Con su vestido blanco, perdida y llena de dudas e incertidumbre, la casualidad (o el destino) hace que su camino se una con el de David. Él es un joven relajado con una vida totalmente opuesta a la suya, quien subiste con tres trabajos y duerme en el sillón de sus mejores amigos.
Al conocerse, descubrirán que tienen más en común de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas. Y aunque Margot aún no lo sepa, el encantador caos de David puede ayudarla a encontrar su camino, despertando nuevas emociones.
Netflix: elenco de la serie Un cuento perfecto
- Anna Castillo como Margarita Margot Ortega Ortiz de Zárate
- Álvaro Mel como David
- Mario Ermitto como Filippo
- Lydia Pavón como Idoia
- Ingrig Gardía-Jonsson como Candela Ortega Ortiz de Zárate
- Lourdes Hernández como Patricia Ortega Ortiz de Zárate
- Jimmy Castro como Iván
Dónde ver la serie Un cuento perfecto: Netflix (disponible en Latinoamérica, Estados Unidos y España)
