Netflix tiene la fantástica serie turca más vista de la historia

Pero Hakan pronto aprenderá que su ciudad natal está bajo la amenaza de los misteriosos y místicos Inmortales, y que su trabajo es detenerlos. Una tarea para la que quizá no está preparado ¿cumplirá su destino como el último protector?

Netflix: de qué trata la serie Hakan, el protector

La trama de la serie turca gira en torno a Hakan, un tendero que, inesperadamente, descubre que está ligado a una organización secreta dedicada a proteger Estambul.

Por lo tanto, debe reformar su humilde existencia, que no podía estar más alejada de lo que conlleva ser un salvador, para asumir esa nueva personalidad.

El detonante que le hace impulsar su nuevo alter ego es la irrupción en la urbe turca de los Inmortales, una banda con pérfidos propósitos a la que deberá derribar antes de que sea demasiado tarde.

En su labor como Protector, Hakan no solo debe aplacar a los Inmortales, sino que tiene que afrontar numerosos desafíos que implican a su propia familia.

La aparición de su hermano, su inexperiencia al frente de los Leales o sus complejas relaciones sentimentales, que le llevan en más de una ocasión a temer por las consecuencias de sus actos.

Netflix: elenco de la serie Hakan, el protector

Çagatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Funda Eryigit

Okan Yalabik

Bige Önal

Boran Kuzum

Miray Daner

Burçin Terzioglu

Tráiler de la serie Hakan, el protector

