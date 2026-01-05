Netflix tiene la fantástica serie turca más vista de la historia

Las series turcas han atrapado al gran público, por eso, miles de usuarios de Netflix las eligen. Esta es la serie turca más vista de la historia, se trata de la fantástica Hakan, el protector.
Hakan, el protector tiene 4 temporadas con 32 episodios. Hakan es un joven comerciante turco cuyo mundo se pone patas arriba cuando se entera de que está conectado a una orden antigua y secreta encargada de proteger Estambul.
Hakan está muy lejos de ser un héroe, solo es un chico común en una ciudad donde Oriente se encuentra con Occidente y el pasado se encuentra con el presente.
Pero Hakan pronto aprenderá que su ciudad natal está bajo la amenaza de los misteriosos y místicos Inmortales, y que su trabajo es detenerlos. Una tarea para la que quizá no está preparado ¿cumplirá su destino como el último protector?
Netflix: de qué trata la serie Hakan, el protector
La trama de la serie turca gira en torno a Hakan, un tendero que, inesperadamente, descubre que está ligado a una organización secreta dedicada a proteger Estambul.
Por lo tanto, debe reformar su humilde existencia, que no podía estar más alejada de lo que conlleva ser un salvador, para asumir esa nueva personalidad.
El detonante que le hace impulsar su nuevo alter ego es la irrupción en la urbe turca de los Inmortales, una banda con pérfidos propósitos a la que deberá derribar antes de que sea demasiado tarde.
En su labor como Protector, Hakan no solo debe aplacar a los Inmortales, sino que tiene que afrontar numerosos desafíos que implican a su propia familia.
La aparición de su hermano, su inexperiencia al frente de los Leales o sus complejas relaciones sentimentales, que le llevan en más de una ocasión a temer por las consecuencias de sus actos.
Netflix: elenco de la serie Hakan, el protector
- Çagatay Ulusoy
- Hazar Ergüçlü
- Funda Eryigit
- Okan Yalabik
- Ölmez,
- Bige Önal
- Boran Kuzum
- Miray Daner
- Burçin Terzioglu
Tráiler de la serie Hakan, el protector
Dónde ver la serie Hakan, el protector, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.