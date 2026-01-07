Llegó a Netflix la película de Blake Lively más arriesgada: dura 1 hora y media y es picante

Este martes 6 de enero de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las comedias más divertidas y picantes de las últimas décadas. Se trata de Aceptados (Accepted), cuya trama está centrada en estudiantes que, después de ser rechazados por todas las universidades, deciden crear una "universidad" para ellos.
La plataforma de series y películas de Netflix estrenó una comedia ligera y con un fuerte mensaje. Los protagonistas son Blake Lively y Justin Long
A pesar de ser una comedia ligera, también tiene un trasfondo dramático en el que critica duramente al sistema universitario de Estados Unidos. La película, ahora disponible en Netflix, tiene una duración de apenas 1 hora y 33 minutos y estrenó originalmente en 2006.
Aceptados es una película dirigida por Steve Pink que recibió críticas mixtas. Para el sitio SFgate, “si puedes relajarte durante una hora y media, ofrece una risa tras otra”. Mientras tanto, según Variety, es una propuesta “tiernamente entretenida, amablemente anárquica y nunca malintencionada”.
Netflix: de qué trata la película Aceptados
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Aceptados versa: “Después de recibir puros rechazos, un estudiante de último año inventa una universidad ficticia para engañar a sus padres y ayudar a otros en su misma condición”.
La trama de la película comienza cuando un joven de un instituto descubre que ha sido rechazado por todas las universidades en las que pidió el ingreso, decide crear una universidad ficticia para engañar a sus exigentes padres.
Pero cuando centenares de estudiantes empiezan a apuntarse a esta, deberá poner en marcha el más fabuloso engaño para escolarizar a toda una legión de juerguistas e inadaptados.
Netflix: tráiler de la película Aceptados
Reparto de Aceptados, película de Netflix
- Justin Long (Bartleby Gaines)
- Jonah Hill (Sherman Schrader)
- Adam Herschman (Glen)
- Columbus Short (Hands)
- Maria Thayer (Rory)
- Lewis Black (Uncle Ben)
- Blake Lively (Monica Moreland)
- Mark Derwin (Jack Gaines)
- Ann Cusack (Diane Gaines)
- Robin Lord Taylor (Abernathy)
- Hannah Marks (Lizzie Gaines)
- Anthony Heald (Dean Van Horne)
Dónde ver la película Aceptados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aceptados se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Aceptados (Accepted) se puede ver en Apple TV y alquilar en Amazon.
- España: la película Aceptados se puede ver en Netflix.