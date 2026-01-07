Llegó a Netflix la película de Blake Lively más arriesgada: dura 1 hora y media y es picante

aceptados- película

Netflix: de qué trata la película Aceptados

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Aceptados versa: “Después de recibir puros rechazos, un estudiante de último año inventa una universidad ficticia para engañar a sus padres y ayudar a otros en su misma condición”.

La trama de la película comienza cuando un joven de un instituto descubre que ha sido rechazado por todas las universidades en las que pidió el ingreso, decide crear una universidad ficticia para engañar a sus exigentes padres.

Pero cuando centenares de estudiantes empiezan a apuntarse a esta, deberá poner en marcha el más fabuloso engaño para escolarizar a toda una legión de juerguistas e inadaptados.

Netflix: tráiler de la película Aceptados

Reparto de Aceptados, película de Netflix

Justin Long (Bartleby Gaines)

Jonah Hill (Sherman Schrader)

Adam Herschman (Glen)

Columbus Short (Hands)

Maria Thayer (Rory)

Lewis Black (Uncle Ben)

Blake Lively (Monica Moreland)

Mark Derwin (Jack Gaines)

Ann Cusack (Diane Gaines)

Robin Lord Taylor (Abernathy)

Hannah Marks (Lizzie Gaines)

Anthony Heald (Dean Van Horne)

