La película de Netflix que está basada en un histórico caso judicial de la India

Estamos hablando de la película"Mis derechos", la cual tiene una duración total de 2 horas y 11 minutos y que promete ser un verdadero éxito en esta plataforma de streaming.

¿De qué trata la película "Mis derechos"?

"Cuando su esposo la deja, Shazia Bano lo lleva a juicio e inspira un debate sobre los derechos de la mujer y la justicia en la India. Inspirada en un caso histórico", es la sinopsis de esta película que poco a poco va cautivando a todos los usuarios de Netflix.