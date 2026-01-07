La película de Netflix que está basada en un histórico caso judicial de la India

La plataforma de streaming Netflix siempre está sorprendiendo a los usuarios con estrenos de películas y series que en poco tiempo se vuelven las más vistas a nivel mundial. En esta oportunidad te recomendaremos una película que ha sido agregada recientemente en la plataforma.
Estamos hablando de la película"Mis derechos", la cual tiene una duración total de 2 horas y 11 minutos y que promete ser un verdadero éxito en esta plataforma de streaming.
¿De qué trata la película "Mis derechos"?
"Cuando su esposo la deja, Shazia Bano lo lleva a juicio e inspira un debate sobre los derechos de la mujer y la justicia en la India. Inspirada en un caso histórico", es la sinopsis de esta película que poco a poco va cautivando a todos los usuarios de Netflix.
Esta producción india fue dirigida por Suparn Verma, y además está protagonizada por Yami Gautam Dhar y Emraan Hashmi, junto a Sheeba Chaddha en un papel fundamental.
¿Qué caso real inspiró la película "Mis derechos"?
La película india "Mis derechos", también conocida por su título original "Haq", está inspirada en la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Mohd Ahmed Khan contra Shah Bano Begum, que abordó cuestiones matrimoniales en hogares musulmanes.
Este caso es conocido como Shah Bano, y fue una demanda de manutención en Indi , en la que el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de proporcionar la pensión alimenticia a una mujer musulmana divorciada y agraviada.
Dónde se puede ver la película "Mis derechos", según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película "Mis derechos" se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película "Mis derechos" se puede ver en Netflix.
- España: la película "Mis derechos" se puede ver en Netflix.