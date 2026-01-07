El drama coreano que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos

El misterio y thriller que se vive a lo largo de los capítulos, permitió que rápidamente se convirtiera en una de las opciones asiáticas del momento en Netflix, con una oferta diferente a lo que viene funcionando en la plataforma. La serie tuvo críticas muy positivas, y es que su estreno en el catálogo de series y películas en más de 190 países, no pasó inadvertido para los suscriptores.

El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie en el 2024, y desde entonces es uno de los relatos coreanos más exitosos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Nadie en el bosque

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de solo 8 capítulos en total, Nadie en el bosque centra su historia en: "Un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean".

A pesar de que el furor va por el género dramático, la serie apostó por otra cosa y es un éxito en Netflix.

Netflix: reparto de la serie Nadie en el bosque

Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha

Go Min-si como Yoo Seong-a

Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun

Lee Jung-eun como Yoon Bo-min

Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho

Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon

Park Ji-hwan como Jong-du

Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung

Jang Seung-jo como Ha Jae-sik

