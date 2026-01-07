Netflix cuenta con un catálogo de series y películas compuesto por opciones para todos los gustos. Una serie ha salido de las opciones coreanas más exitosas de la plataforma y ahondando por un relato atípico y muy original, se posiciona como una de las historias asiáticas del momento, contando con simplemente 8 capítulos en total: Nadie en el bosque.
El drama coreano que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos
Esta serie es un verdadero éxito dentro del catálogo de Netflix, mostrando una cara completamente original del país asiático
Ya no se admite ningún tipo de discusión, y es que el 2025, las series y películas de producción coreana fueron las más elegidas dentro del catálogo de Netflix, convirtiéndose en éxito, cada historia que se sumó. Si bien la tendencia entre los suscriptores va por las ofertas coreanas dramáticas, la serie buscó apuntar a otro tipo de relato y género, obteniendo resultados sorprendentes en la plataforma.
Estamos hablando de una serie que no es apta para mayores de 16 años, y es que su relato de misterio, con muchos tintes de violencia y lenguaje para adultos, lleva a que Netflix la considere de esta manera. Su relato se compone por un total de 8 capítulos, en una sola temporada, siendo una opción corta e intensa en comparación a los últimos grandes éxitos coreanos en la plataforma de series y películas.
El misterio y thriller que se vive a lo largo de los capítulos, permitió que rápidamente se convirtiera en una de las opciones asiáticas del momento en Netflix, con una oferta diferente a lo que viene funcionando en la plataforma. La serie tuvo críticas muy positivas, y es que su estreno en el catálogo de series y películas en más de 190 países, no pasó inadvertido para los suscriptores.
El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie en el 2024, y desde entonces es uno de los relatos coreanos más exitosos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Nadie en el bosque
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de solo 8 capítulos en total, Nadie en el bosque centra su historia en: "Un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean".
A pesar de que el furor va por el género dramático, la serie apostó por otra cosa y es un éxito en Netflix.
Netflix: reparto de la serie Nadie en el bosque
- Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha
- Go Min-si como Yoo Seong-a
- Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun
- Lee Jung-eun como Yoon Bo-min
- Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho
- Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon
- Park Ji-hwan como Jong-du
- Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung
- Jang Seung-jo como Ha Jae-sik
Dónde ver la serie Nadie en el bosque
