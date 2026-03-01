Compartir internet desde el celular se convirtió en un acto de solidaridad, pero, cómo hacer para compartir datos móviles sin gastar.
Cómo compartir datos móviles del celular sin gastar
Compartir internet desde el celular se convirtió en un acto de fe. Existe una forma de ser generoso sin terminar pidiendo la escupidera a la operadora a mitad de semana.
La realidad es que el famoso Hotspot o Punto de acceso es una trampa mortal si no sabés cómo configurarlo. No es solo prender un botoncito y listo, es abrir una canilla que, si no tiene un filtro, te vacía el tanque en diez minutos.
Si sos de los que viajan, trabajan remoto o simplemente le salvan las papas a alguien, esta guía es tu nuevo manual de supervivencia.
La mayoría de los usuarios comete el error de dejar la conexión libre, y ahí es donde las computadoras o tablets ajenas detectan Wi-Fi gratis y se ponen a descargar hasta el historial clínico del dueño.
Lo primero que tenés que hacer es entrar a la configuración de Punto de acceso Wi-Fi en tu celular (ya sea Android o iPhone) y buscar la opción de Establecer límite de datos.
En los modelos más nuevos de este año, podés marcar un tope (por ejemplo, 500 MB). Una vez que el dispositivo invitado llega a ese número, el celular corta automáticamente.
Es la mejor forma de decir "te quiero, pero no tanto como a mis gigas". Además, fijate de activar la opción de "Desactivar hotspot automáticamente" si no hay dispositivos conectados, porque aunque nadie lo use, el simple hecho de emitir señal gasta batería y puede generar consumos fantasma que no le sirven a nadie.
Si bien el Wi-Fi es lo más cómodo, no siempre es lo más eficiente si querés cuidar el mango. El anclaje por USB (USB Tethering) es, por lejos, la opción más estable y la que menos batería consume del teléfono porque, de paso, se va cargando con la computadora.
Pero si hablamos de ahorro extremo, el anclaje por Bluetooth tiene un as bajo la manga que pocos aprovechan.
La conexión por Bluetooth desde el celular es inherentemente más lenta que el Wi-Fi. Y aunque parezca una desventaja, para navegar por textos o mandar mails es perfecta, ya que impide que las páginas web carguen contenido multimedia pesado o videos en alta resolución de forma automática. Es como ponerle un reductor de velocidad a tu Internet.
Fuente: iprofesional.com