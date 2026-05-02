El ejercicio infalible para fortalecer piernas, core y mejorar el equilibrio en pocos días

salto al cajon Salto al cajón, el ejercicio que tenés que incorporar a tu rutina de entrenamiento.

Uno de los mayores beneficios ocurre en el aire y, especialmente, en el aterrizaje. Para lograr una caída precisa y segura, el sistema nervioso debe reclutar de inmediato los músculos estabilizadores y el core. Sin un centro firme, el aterrizaje sería inestable. Aquí es donde entra en juego la propiocepción: la capacidad de nuestro cuerpo de saber dónde está y cómo moverse de forma eficiente.

Al aterrizar, debemos buscar estabilidad total y, acto seguido, realizar una extensión completa de cadera para finalizar el movimiento correctamente.

salto al cajon mujer Este ejercicio tiene distintas variantes, dependiendo del nivel de entrenamiento de cada persona.

Otro punto importante en este ejercicio es la altura del cajón. Para quienes están comenzando o para adultos mayores que buscan mantener su fuerza funcional, tenemos la variante de los box step ups (cajones pequeños, similares a un escalón). Esta opción elimina el impacto pero mantiene la activación muscular y el desafío al equilibrio, permitiendo una progresión segura y controlada.

Finalmente, la intensidad de estos saltos requiere materiales que nos brinden confianza. Utilizar cajones de madera reforzada es clave para absorber los impactos constantes sin riesgo de colapso.

ejercicio mujer core Este ejercicio no puede faltar en tu rutina de entrenamiento.

Integrar estas rutinas de gimnasia y fuerza no solo dará piernas potentes, sino una estructura corporal firme y funcional. Los expertos recomiendan realizar 3 series de 8 saltos, dos veces a la semana. De esta forma, en un mes notaremos los primeros resultados.