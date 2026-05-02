El ejercicio infalible para fortalecer piernas, core y mejorar el equilibrio en pocos días

Quienes busquen un ejercicio simple y efectivo para trabajar piernas y core podrán acudir a uno que promete resultados óptimos en pocas semanas de entrenamiento. Se trata de un movimiento que, además de permitirnos ganar masa muscular, también mejora el equilibrio corporal, ofreciendo así múltiples beneficios.
El ejercicio que tenés que incorporar a tu rutina de entrenamiento desde hoy
El salto al cajón es un ejercicio de los más completos para agregar a la rutina de entrenamiento. Conocido también como box jump, se trata de una postura cuyo beneficio principal radica en mejorar la coordinación y la estabilidad del cuerpo en un solo movimiento.
Este ejercicio es, sin duda, el movimiento estrella para optimizar el tren inferior. Al realizarlo, activamos una cadena muscular masiva que incluye los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. Es un movimiento compuesto que exige que cada fibra trabaje en armonía para propulsarnos hacia arriba.
Uno de los mayores beneficios ocurre en el aire y, especialmente, en el aterrizaje. Para lograr una caída precisa y segura, el sistema nervioso debe reclutar de inmediato los músculos estabilizadores y el core. Sin un centro firme, el aterrizaje sería inestable. Aquí es donde entra en juego la propiocepción: la capacidad de nuestro cuerpo de saber dónde está y cómo moverse de forma eficiente.
Al aterrizar, debemos buscar estabilidad total y, acto seguido, realizar una extensión completa de cadera para finalizar el movimiento correctamente.
Otro punto importante en este ejercicio es la altura del cajón. Para quienes están comenzando o para adultos mayores que buscan mantener su fuerza funcional, tenemos la variante de los box step ups (cajones pequeños, similares a un escalón). Esta opción elimina el impacto pero mantiene la activación muscular y el desafío al equilibrio, permitiendo una progresión segura y controlada.
Finalmente, la intensidad de estos saltos requiere materiales que nos brinden confianza. Utilizar cajones de madera reforzada es clave para absorber los impactos constantes sin riesgo de colapso.
Integrar estas rutinas de gimnasia y fuerza no solo dará piernas potentes, sino una estructura corporal firme y funcional. Los expertos recomiendan realizar 3 series de 8 saltos, dos veces a la semana. De esta forma, en un mes notaremos los primeros resultados.