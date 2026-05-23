Fue la cara del descenso de River y sueña con tomarse revancha ante Belgrano

Hablamos de Gustavo Pimentel, el protagonista de una foto que le da la vuelta al mundo desde hace 15 años. Y si bien vive un presente totalmente distinto al de aquel entonces, tiene la necesidad de tomarse revancha.

"No pude salir de mi casa por dos semanas"

Quien mejor que él para referirse a lo que significa este nuevo mano a mano con Belgrano. En las últimas horas el hombre enfrentó los micrófonos del diario deportivo Olé y habló de todo.

Sobre la primera vez que vio la foto, el fanático de River recordó: "El lunes después del descenso un amigo me mandó un mensaje diciéndome que estaba en el diario El Día. Después otro me dijo que era tapa de Clarín. Ahí salí, fui hasta el puesto de diarios y vi a todos los diarios colgados con mi cara. El diariero me decía: “¡Sos vos, boludo!”. Y yo no hablaba. No lo podía creer".

"Ese día me cambió la vida. Totalmente. No podía salir de mi casa. Hubo dos semanas en las que no salí porque la gente se ponía violenta cuando me veía. Una vez fui al supermercado, se me acercó uno y me dijo: 'Te fuiste a la B por puto y cagón, hijo de puta'. Sufrí mucha violencia de gente de otros clubes".

A pesar del dolor inicial, el tiempo transformó aquella postal dramática en un fenómeno que traspasó las fronteras. "Me siento la cara del descenso de River, completamente. Hace poquito firmé para hacer una serie para el exterior. Fui a programas de televisión y me reconocieron mucho por la calle. Pero el que es más reconocido es el Tano Pasman. Él fue más vivo".

Gustavo Pimentel hincha de River

Sobre este tema, profundizó: "Se puso representante e iba a todos lados. Le sacó provecho, ja". En cuanto a su exposición y lo que le tocó vivir, soltó: "Hay una anécdota que explica eso... Un día estaba haciendo trámites en Capital y veo carteles con mi cara en los postes verdes de publicidad, que son históricos en Buenos Aires. 'Moriste y quemaste la cancha', decían los afiches; los habían puesto los de Boca. Entonces empecé a arrancar todos los carteles que me cruzaba y cayó el patrullero".

"Me dijeron: 'Señor, no se puede hacer eso'. Y yo respondí: '¿No ves que tienen mi cara...?'. No lo podían creer los oficiales. Y me soltaron: 'Igual, no sigas sacando porque hay como 10 kilómetros de afiches'. Tremendo", cerró Gustavo.

River-Belgrano y una revancha personal: "Soy yo contra todos"

15 años después, el destino vuelve a cruzar a River con Belgrano en una definición. Esta vez por sumar una nueva estrella en el ámbito local. Para Gustavo, este partido en el Mario Alberto Kempes excede lo futbolístico y es la oportunidad de sanar una herida personal.

"Jugar contra Belgrano es una presión extra. No sé si para los jugadores, pero para los hinchas es una presión… Vos sabés que todos me están diciendo: 'Preparate porque Belgrano te va a hacer llorar otra vez', ja. Un amigo me dice que el lunes va a ir a comprar el diario porque seguro voy a estar en la tapa", aseguró.

Este fanático de River sabe que su entorno está esperando por volver a cargarlo y no quiere darles el gusto: "Es exactamente lo que yo pienso. Soy yo contra todos los que quieren verme llorando otra vez. Es mi revancha. Todo mi barrio está esperando que salga el lunes en el diario, y no les quiero dar el gusto de que me vuelvan a cargar".

"Confío en que el Chacho va a cambiar eso. Hay un buen equipo y esperemos poder coronar. Si nos gana Belgrano otra vez va a ser terrible", sentenció.