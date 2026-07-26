César Rigamonti y su objetivo de consolidarse con Gimnasia y Esgrima en Primera División

Gimnasia y Esgrima tuvo un arranque ganador en el Torneo Clausura 2026, con el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie.
César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima destacó la importancia del triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el debut en el Clausura
Gimnasia y Esgrima tuvo un arranque ganador en el Torneo Clausura 2026, con el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie.
César Rigamonti, arquero y referente del equipo, fue una de las grandes figuras del equipo que dirige Darío Franco.
El experimentado arquero de 39 años, dueño del arco mensana, opinó tras el primer triunfo ante el equipo santiagueño de la importancia de la victoria: "Tras el largo receso que tuvimos es importante arrancar ganando, siempre son difíciles los inicios. En este partido mostraron muchos puntos positivos, hay aspectos que tenemos que corregir".
Con respecto al gran rendimiento que tuvo el experimentado arquero, afirmó: "Traté de responder para poder ayudar al equipo. Tuvimos jugadas puntuales que nos favorecieron con una posición adelantada del rival".
"Gimnasia y Esgrima está creciendo en lo institucional y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en lo deportivo", explicó el arquero.
"Queremos que la institución se consolide en Primera División y vamos partido por partido. Lo que viene es San Lorenzo, después se viene Unión, un rival muy duro, a medida que pasen las fechas veremos para que estamos", opinó el arquero que se ganó un lugar en el Lobo del Parque, que tuvo un arranque positivo en el Clausura.
Por la segunda fecha Gimnasia y Esgrima jugará ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el próximo martes desde las 19.
Sobre este encuentro frente al Ciclón, opinó: "Son todas las finales, esta segunda parte es una etapa definitoria. Nosotros hicimos un buen colchón de puntos en el Apertura, pero no nos conformamos y queremos mejorar lo que hicimos, en el primer certamen".