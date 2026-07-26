César Rigamonti y su objetivo de consolidarse con Gimnasia y Esgrima en Primera División

Con respecto al gran rendimiento que tuvo el experimentado arquero, afirmó: "Traté de responder para poder ayudar al equipo. Tuvimos jugadas puntuales que nos favorecieron con una posición adelantada del rival".

César Rigamonti y los objetivos en este segundo semestre

"Gimnasia y Esgrima está creciendo en lo institucional y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en lo deportivo", explicó el arquero.

"Queremos que la institución se consolide en Primera División y vamos partido por partido. Lo que viene es San Lorenzo, después se viene Unión, un rival muy duro, a medida que pasen las fechas veremos para que estamos", opinó el arquero que se ganó un lugar en el Lobo del Parque, que tuvo un arranque positivo en el Clausura.

César Rigamonti y el partido que jugará Gimnasia y Esgrima con San Lorenzo

Por la segunda fecha Gimnasia y Esgrima jugará ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el próximo martes desde las 19.

Sobre este encuentro frente al Ciclón, opinó: "Son todas las finales, esta segunda parte es una etapa definitoria. Nosotros hicimos un buen colchón de puntos en el Apertura, pero no nos conformamos y queremos mejorar lo que hicimos, en el primer certamen".